Консульські послуги: МЗС застерегло українців від надання даних шахраям, які "записують" на прийом

Про це повідомляє Укрінформ.

Заступник міністра закордонних справ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації України Антон Демьохін розповів, що через перебування за кордоном мільйонів українців із чергами справді є проблема, адже "арифметично на одного консульського працівника припадає 70 тис. потенційних користувачів консульських послуг".

Він зазначив, що МЗС працює на автоматизацією та цифровізацією цього процесу. Та пообіцяв позитивні зміни: "в цьому напрямку очікуються добрі новини".

"Єдине, що скажу: ми намагаємося анонсувати вже те, що зробили, а не те, що колись зробимо", - без подробиць додав Демьохін.

Водночас він розповів, що знайшлися ті, хто спробував заробити на таких чергах.

"Як це відбувалося? Люди реєструвалися в електронній черзі, забивали доступні часові проміжки. А потім продавали їх", – пояснив посадовець.

Демьохін зауважив, що зловмисники та шахраї почали автоматизувати ці процеси та навіть запускати боти для запису на візит.

Тому у листопаді МЗС запровадило авторизований доступ до реєстрації через електронний підпис. Можливості для шахрайства зменшились, тож бази були видалені понад 10 тис. записів, які робили боти.

Тепер шахраї ще й просять доступ до ключа електронного підпису і пароль до нього.

"Міністерство категорично застерігає громадян утриматися від таких "послуг" і від надання особистих ключів електронного підпису третім особам за будь-яких обставин, бо це може призвести до багатьох інших шахрайських дій від імені "клієнта", - наголосив Демьохін.