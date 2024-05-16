Консульські послуги: МЗС застерегло українців від надання даних шахраям, які "записують" на прийом
У Міністерстві закордонних справ України розповіли про шахраїв, які "записують" на прийом до консульств і просять надати особисті дані. У відомстві застерегли від співпраці з такими ділками
Про це повідомляє Укрінформ.
Заступник міністра закордонних справ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації України Антон Демьохін розповів, що через перебування за кордоном мільйонів українців із чергами справді є проблема, адже "арифметично на одного консульського працівника припадає 70 тис. потенційних користувачів консульських послуг".
Він зазначив, що МЗС працює на автоматизацією та цифровізацією цього процесу. Та пообіцяв позитивні зміни: "в цьому напрямку очікуються добрі новини".
"Єдине, що скажу: ми намагаємося анонсувати вже те, що зробили, а не те, що колись зробимо", - без подробиць додав Демьохін.
Водночас він розповів, що знайшлися ті, хто спробував заробити на таких чергах.
"Як це відбувалося? Люди реєструвалися в електронній черзі, забивали доступні часові проміжки. А потім продавали їх", – пояснив посадовець.
Демьохін зауважив, що зловмисники та шахраї почали автоматизувати ці процеси та навіть запускати боти для запису на візит.
Тому у листопаді МЗС запровадило авторизований доступ до реєстрації через електронний підпис. Можливості для шахрайства зменшились, тож бази були видалені понад 10 тис. записів, які робили боти.
Тепер шахраї ще й просять доступ до ключа електронного підпису і пароль до нього.
"Міністерство категорично застерігає громадян утриматися від таких "послуг" і від надання особистих ключів електронного підпису третім особам за будь-яких обставин, бо це може призвести до багатьох інших шахрайських дій від імені "клієнта", - наголосив Демьохін.
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