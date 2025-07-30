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Анонс

Памʼять про загиблих та допомога пораненим захисникам: під Києвом пройде фестиваль героїчної кави “Філіжанка"

Ярослава Наумова
30 липня, 2025 середа
16:08
Суспільство фестиваль героїчної кави “Філіжанка"

2 серпня в музеї “Код нації” поблизу Києва відбудеться перший Фестиваль героїчної кави “Філіжанка”, присвячений памʼяті героя України Артема Тєлєбєнєва (позивний “Таліб”).

Зміст

Фестиваль героїчної кави “Філіжанка” присвячено памʼяті про загиблих та допомозі пораненим захисникам. А ще організатори анонсують створення нового смаку української ідентичності — через каву. 

Фестиваль “Філіжанка” організований за ініціативи Яни Беркут — юристки, баристки, волонтерки та вдови загиблого воїна Артема Тєлєбєнєва за підтримки третього Президента України Віктора Ющенка, Віталіни Ющенко, ГО "Київщина — це ми" та голови Гатненської ТГ Олександра Паламарчука.

Еспресо - генеральний інформаційний партнер події.

Головна мета — зібрати 2 000 000 грн на підтримку реабілітації українських поранених воїнів та ветеранів у співпраці з фондом Revived Soldiers Ukraine, що з 2014 року надає кваліфіковану допомогу з медичної реабілітації з напрямку нейротравми, ураження центральної нервової системи, спинного та головного мозку, а також до та після протезну реабілітацію.

"Українська героїчна кава має відображати сміливість, гідність та креативність. Учасники фестивалю представлять власні рецепти кави, натхненні історією боротьби, любові й незламності. Усі рецепти мають включати українські інгредієнти. Переможця оберуть за результатами відкритого голосування через донати, а три найкращі рецепти увійдуть до архіву музею української спадщини", - повідомляють організатори.

Фестиваль “Філіжанка” стане стартом до всеукраїнського проєкту "Кава нації" — метою якого буде збір всіх можливих національних рецептів приготування кави з усієї  України. 

Герой України Артем Тєлєбєнєв (позивний “Таліб”) — воїн ЗСУ, молодший сержант, зовнішній пілот (оператор) безпілотних авіаційних комплексів 411 окремого батальйону БПАК.  3 липня 2024 року Артем загинув від танкового удару на околиці Роботиного, Запорізької області. 

Ще задовго до війни Артем мріяв створити смак справжньої української кави. Починали з маленької точки, потім відкрили невелику кав’ярню. І сьогодні його дружина Яна продовжує цю мрію через фестиваль “Філіжанка”, який не лише вшановує його памʼять, а й підтримує його побратимів — збираючи кошти на реабілітацію поранених героїв. 

"Артем був надзвичайною людиною. Людина-характер, людина-сталь. Мав глибокі українські погляди й активно їх відстоював ще задовго до повномасштабної війни. З 2014 року їздив на схід як волонтер, допомагав фронту всім, чим міг. Говорив, що війна — неминуча. Перед повномасштабною війною Артем почав працювати над рецептом української кави — з локальних інгредієнтів, із характером. Хотів створити нову традицію, знайти справжній український смак. Тепер я хочу втілити його задум. І на фестивалі ми створимо героїчну українську каву. Для мене “Філіжанка” — це не лише про напій, це про пам’ять, яка зігріває. Про силу, яка народжується з любові. І тому наша головна мета — збір коштів на нейрореабілітацію для поранених військових. Це не просто допомога, це шлях до соціалізації, повернення в життя, до гідного майбутнього тих, хто захищає нас. А моя особиста мета — збереження пам’яті. Вірю: поки живе хоч одна людина, яка пам’ятає Артема, — він живе на небі. А найвища і найамбітніша наша ціль — дати Україні новий голос у світі. Голос, який прозвучить через каву, створену нацією героїв — українцями. І цей перший фестиваль — тільки початок", — розповіла про ідею створення фестивалю Яна Беркут. 

Місце — це музей “Код нації”, розташований в садибі третього президента України Віктора Ющенка, який був знайомий з Артемом.

“Сьогодні українська нація переживає найважче випробування за часів всієї історії. Та водночас — ми стаємо свідками пробудження: духовного, культурного, людського. Тому зараз важливо будувати живу пам’ять про наших захисників через слово, музику, мистецтво та традиції. У цій філіжанці — не просто напій, а символ незламності, тиха молитва за тих, хто бореться, і крок до нового українського світу, де своє — найголовніше. Бо нація, що знаходить свої сенси, є нездоланною”, — розповів Віктор Ющенко.

В програмі фестивалю: майстер-класи, дегустація кави, ярмарок крафтових виробів із сенсом, гумористичний кавовий майданчик, виставка кавових картин, лекції на тему кави, спільне створення національного бренду героїчної української кави. Передбачена велика дитяча зона, польова кухня.

Анонсовано виступи українських музикантів: PROBASS ∆ HARDI, Green Grey, Віктор Павлік, Тінь Сонця, Dima Libra, Марта Адамчук, CXMD, PTASHKIN. Музичний хедлайнер події — Kalush Orchestra, переможець Євробачення-2022.

 2 серпня, 12.00 - 20.00

Музей “Код нації”, Київська область, Нові Безрадичі, вул. Піщана.

На Фестиваль можна буде дістатися автобусом, що буде курсувати від станції Видубичі до локації. 

Вхід вільний за умови реєстрації.

Більш детальна інформація на сайті: www.filizhanka.org.ua та в соцмережах фестивалю: instagram,  facebook.

Теги:
Віктор Ющенко
Війна з Росією
новини Києва
ЗСУ загиблі
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