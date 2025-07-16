Парламент ухвалив закон про визнання депортованими українців, примусово виселених з території Закерзоння
Верховна Рада України в середу, 16 липня, ухвалила в цілому законопроєкт, який визнає депортованими громадян України, в 1944-1951 роках примусово переселених з території Закерзоння
Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.
За проєкт Закону №2038 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки" проголосували 284 народні депутати.
Законопроєкт передбачає офіційне визнання депортованими цих громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі до СРСР у межах так званого "обміну населенням" між УРСР і ПНР.
Документ визначає:
- статус депортованих осіб та їхніх нащадків;
- гарантії державної підтримки, включно з соціальними пільгами, медичним обслуговуванням, збереженням історичної пам’яті;
- обов’язок держави вшановувати пам’ять про ці депортації.
"Це відновлення історичної справедливості щодо українців, примусово переселених з території Закерзоння, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя та Надсяння", – прокоментувала Ірина Геращенко.
- У першому читанні цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще 24 вересня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.1
- EUR Купівля 48.31Продаж 49.03
- Актуальне
- Важливе