Парламент ухвалив закон про визнання депортованими українців, примусово виселених з території Закерзоння

Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

За проєкт Закону №2038 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки" проголосували 284 народні депутати.

Законопроєкт передбачає офіційне визнання депортованими цих громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі до СРСР у межах так званого "обміну населенням" між УРСР і ПНР.

Документ визначає:

статус депортованих осіб та їхніх нащадків;

гарантії державної підтримки, включно з соціальними пільгами, медичним обслуговуванням, збереженням історичної пам’яті;

обов’язок держави вшановувати пам’ять про ці депортації.

"Це відновлення історичної справедливості щодо українців, примусово переселених з території Закерзоння, Холмщини, Лемківщини, Підляшшя та Надсяння", – прокоментувала Ірина Геращенко.