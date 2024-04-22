"Петиції про присвоєння "Героя України": користувачів WhatsApp попередили про шахрайську схему викрадення акаунтів

Про це попереджає Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ.

Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Описана активність відстежується CERT-UA з квітня 2024 року за ідентифікатором UAC-0195. Станом на 20 квітня CERT-UA виявила 18 доменних імен та направила відповідні запити щодо їх блокування.

Як діють шахраї

Жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні.

На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.

Жертва вводить код у WhatsApp, щоб «додати довірений пристрій».

Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Наслідки

Зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

Як захиститися

Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.

Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою.

Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.

Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.

Налаштуйте двофакторну автентифікацію.

Звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.

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