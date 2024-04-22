"Петиції про присвоєння "Героя України": користувачів WhatsApp попередили про шахрайську схему викрадення акаунтів
Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння "Героя України" загиблим захисникам України
Про це попереджає Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ.
Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".
Описана активність відстежується CERT-UA з квітня 2024 року за ідентифікатором UAC-0195. Станом на 20 квітня CERT-UA виявила 18 доменних імен та направила відповідні запити щодо їх блокування.
Як діють шахраї
- Жертва переходить за посиланням у фейковому повідомленні.
- На фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код.
- Жертва вводить код у WhatsApp, щоб «додати довірений пристрій».
- Зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.
Наслідки
Зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.
Як захиститися
- Не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
- Перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою.
- Ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
- Ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
- Налаштуйте двофакторну автентифікацію.
- Звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності.
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