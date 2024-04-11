Росія очолила перший в історії глобальний рейтинг кіберзлочинності. На якому місці Україна

Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані 10 квітня, пише "Німецька хвиля".

У ході дослідження, яке проводилося впродовж трьох років, було оцінено найзначніші джерела кіберзлочинності й уперше в історії складено рейтинг країн відповідно до Світового індексу кіберзлочинності (WCI, World Cybercrime Index). При цьому використовувалися оцінки 92 провідних експертів у сфері кіберзлочинності з усього світу. Їх попросили визначити найбільш значущі джерела п'яти основних типів кіберзлочинності та оцінити країни за результатами кібератак, професіоналізму та технічних можливостей хакерів.

В результаті Росія, яка опинилась на першому місці, отримала 58,39 бала, Україна – 36,44 бала, Китай – 27,86 бала, США – 25,01 бала, Нігерія – 21,28 бала. До першої десятки вогнищ світової кіберзлочинності увійшли також Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала). Місця з 11-го по 20-те зайняли відповідно Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія. Значення WCI всіх цих країн не досягає 5 балів.

Фото: Оксфордський університет