Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ

Про це повідомило Південне регіональне управління ДПСУ.

"На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися", – йдеться в матеріалі.

Чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження. Іншу людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

Нині тривають слідчі дії, поліція вивчає дії складу прикордонного наряду. Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.

"Державною прикордонною службою України в свою чергу призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей", – резюмувала ДПСУ.

Читайте також: Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону