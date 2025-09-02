Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ

Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ

Дар'я Куркіна
2 вересня, 2025 вiвторок
20:48
Суспільство

У вівторок, 2 вересня, на Одещині під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України

Зміст

Про це повідомило Південне регіональне управління ДПСУ.

"На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися", – йдеться в матеріалі.

Чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження. Іншу людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

Нині тривають слідчі дії, поліція вивчає дії складу прикордонного наряду. Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.

"Державною прикордонною службою України в свою чергу призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей", – резюмувала ДПСУ.

Читайте також: Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

 
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
Автор Дар'я Тарасова
1 вересня, 2025 понедiлок
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
21:52
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 2 вересня: у Києві та Запоріжжі спрацювала ППО
21:39
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Нас вводять в оману, розповідаючи про гарантії безпеки, - дипломат Хара
20:53
Ексклюзив
Андрій Парубій
Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон
20:41
Ексклюзив
Запорізька АЕС під окупацією: плани Росатома, роль МАГАТЕ та глобальний атомний вплив Росії
20:39
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною. Міненерго відреагувало
20:30
Засідання Галицького райсуду Львові, обрання запобіжного заходу підозрюваному в убивстві Андрія Парубія
"Розповідь підозрюваного у вбивстві Парубія про люблячого батька — вигадка і легенда", - Микола Княжицький
20:29
Зеленський
Групи дронів РФ у нашому небі - акомпанемент заявам РФ з Китаю: Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари
20:03
OPINION
Саміт у Шанхаї: Китай офіційно заговорив про заміну ООН
20:03
Поштомат "Нової пошти"
"Нова пошта" попередила про тимчасовий збій в онлайн-сервісах
19:50
Фрідріх Мерц
Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і Путіна у Женеві
19:40
Марк Рютте
"Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги
19:10
Zoom
Zoom блокував користувачів прифронтових регіонів: на запит України платформа відновила доступ для сфери освіти
19:09
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Defense Express: Противник не виконав завдання своєї весняно-літньої наступальної кампанії
19:00
Ілля Вітюк
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
18:34
Російська дезінформація
"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян
18:19
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко
18:09
Огляд
Трамп на даху
Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо
18:04
Ексклюзив
Андрій Юсов
Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
18:00
OPINION
Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
17:46
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
17:46
Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру
17:31
Трамп і Путін
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times
17:07
Аналітика
155-мм артилерійські снаряди
Як працює “снарядний міст” від Європи до України та що на це впливає
17:00
ППО
Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА
16:58
Від початку доби на фронті зафіксували 76 боїв: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
16:52
школярка, першокласниця
Держпрограму "Пакунок школяра" планують розширити на книги, - Мінсоцполітики
16:42
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1400 людей, ще понад 3000 поранені
16:37
Газпром
Росія підписала угоду про будівництво нового масштабного газопроводу до Китаю
16:17
Оновлено
Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах. Ректор університету відреагував
16:03
Огляд
Польовий госпіталь
Інструкції лікарням у Франції щодо роботи з великою кількістю поранених та найдовший у світі підвісний міст: як країни ЄС готуються до ймовірної війни
16:02
OPINION
Саміт у Китаї: Якби США були активними, Путін, Сі та Моді сиділи б біля розбитого корита
15:59
У Польщі представили дрон "Качка" з опудалом лебедя для розвідки і атаки
15:49
БпЛА "Генерал Черешня"
Через DOT-Chain Defence за перший місяць на фронт передали 5,6 тис. дронів на суму 216 млн грн
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:43
Оновлено
Фіцо під час зустрічі з Путіним
Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"
15:32
Марк Рютте
Рютте розповів про два напрямки роботи для закінчення війни в Україні: серед них гарантії безпеки
15:24
діти Україна
З Росії й ТОТ України вдалося повернути групу дітей віком від 3 до 18 років
15:14
Поліцейський з Києва перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців, — ДБР
15:07
Оновлено
сили ППО
РФ від ранку атакувала дронами Київ та область: в Дніпровському районі столиці впав уламок БПЛА
Більше новин
