Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ
У вівторок, 2 вересня, на Одещині під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України
Про це повідомило Південне регіональне управління ДПСУ.
"На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли. До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися", – йдеться в матеріалі.
Чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження. Іншу людину виявили без ознак життя з кульовим пораненням.
Нині тривають слідчі дії, поліція вивчає дії складу прикордонного наряду. Про ситуацію поінформовані, зокрема Нацполіція та ДБР, які прибули на місце події.
"Державною прикордонною службою України в свою чергу призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей", – резюмувала ДПСУ.
