Під час стрибка з парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Розпочато розслідування

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як розповіли в ДБР, трагедія трапилася 14 травня 2024 року на базі одного з українських аеродромів. Курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив тренувальний стрибок на висоті 600 метрів. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився й обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.

19-річний хлопець загинув на місці події.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта. Слідство перевірить, чи відбувалася належна підготовка й інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків. Також експертиза встановить, чи був правильно укладений парашут.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.