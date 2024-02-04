Під Краматорськом уранці спалахнула пожежа: загинули 3 людей, серед них - дитина

Про це інформує ДСНС України.

Зазначається, що загоряння сталось у приватному житловому будинку. по всій площі.

Рятувальники, які приїхали на місце пожежі, виявили в будинку тіла 2 дорослих та дитини.

У ДСНС додали, що наразі пожежу вдалось загасити, а її причини встановлюються.