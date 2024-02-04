Під Краматорськом уранці спалахнула пожежа: загинули 3 людей, серед них - дитина
Уранці неділі, 4 лютого, у селі Софіївка Краматорського району Донецької області сталася пожежа, в результаті якої загинули троє людей, зокрема дитина
Про це інформує ДСНС України.
Зазначається, що загоряння сталось у приватному житловому будинку. по всій площі.
Рятувальники, які приїхали на місце пожежі, виявили в будинку тіла 2 дорослих та дитини.
У ДСНС додали, що наразі пожежу вдалось загасити, а її причини встановлюються.
- Ще одна пожежа напередодні сталася у Луцьку, унаслідок чого травмувався 51-річний чоловік, він у реанімації.
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