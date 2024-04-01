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Пил із Сахари накриє Україну: в гідрометцентрі порадили зачинити вікна

1 квітня, 2024 понедiлок
10:02
Суспільство

Сьогодні, 1 квітня, більшість областей України накриє пил із Сахари. Очікується значне погіршення якості повітря

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Згідно з супутниковим знімком EUMETSAT, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла нам аномально високу температуру в останні дні, захопила також пил із Сахари.

Як зазначили в гідромедцентрі, мешканці західних областей України могли спостерігати це явище ще вчора.

Сьогодні пил із Сахари пошириться на більшість областей України. Упродовж дня небо буде тьмяним.

"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - попередили метеорологи.

  • У суботу, 30 березня, німецькі метеорологи заявили, що Німеччину та Швейцарію накрило надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара.

Теги:
Україна
екологія
клімат
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