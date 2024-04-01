Пил із Сахари накриє Україну: в гідрометцентрі порадили зачинити вікна
Сьогодні, 1 квітня, більшість областей України накриє пил із Сахари. Очікується значне погіршення якості повітря
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Згідно з супутниковим знімком EUMETSAT, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла нам аномально високу температуру в останні дні, захопила також пил із Сахари.
Як зазначили в гідромедцентрі, мешканці західних областей України могли спостерігати це явище ще вчора.
Сьогодні пил із Сахари пошириться на більшість областей України. Упродовж дня небо буде тьмяним.
"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - попередили метеорологи.
-
У суботу, 30 березня, німецькі метеорологи заявили, що Німеччину та Швейцарію накрило надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.42
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе