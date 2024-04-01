Пил із Сахари накриє Україну: в гідрометцентрі порадили зачинити вікна

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Згідно з супутниковим знімком EUMETSAT, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла нам аномально високу температуру в останні дні, захопила також пил із Сахари.

Як зазначили в гідромедцентрі, мешканці західних областей України могли спостерігати це явище ще вчора.

Сьогодні пил із Сахари пошириться на більшість областей України. Упродовж дня небо буде тьмяним.

"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - попередили метеорологи.