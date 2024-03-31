Німеччину та Швейцарію накрила хмара пилу із Сахари
У суботу, 30 березня, німецькі метеорологи заявили, що Німеччину та Швейцарію накрило надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара
Про це повідомляє Der Spiegel.
"Сахарський пил вже прибув, як ви можете бачити з жовтуватого серпанку в повітрі", - заявив у суботу Крістіан Герольд, метеоролог Німецької метеорологічної служби (DWD).
Як зазначили дослідники, це явище можна спостерігати в багатьох частинах Німеччини, але найбільша концентрація пилу спостерігається на заході країни. Внаслідок пустельного пилу сонячне світло може здаватися молочним і затуманеним.
За статистикою DWD, частинки пилу з пустелі переносяться в Європу від 5 до 15 разів на рік. Однак Герольд оцінює нинішню ситуацію як досить рідкісну з точки зору інтенсивності. Згідно з супутниковим знімком NASA, понад тиждень тому частинки пилу з Сахари також подорожували над південною Європою.
Зокрема, в суботу Швейцарія також зазнала впливу жовто-червоного пилу з Сахари, який затьмарив видимість на значній території.
Згідно з розрахунками, загальна кількість пилових частинок становила 180 тисяч тонн. Зазвичай вітер приносить до Швейцарії половину цієї кількості.
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