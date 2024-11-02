Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини

Про це він сказав угорському інформагентству МТІ, пише ЄП.

Речник зазначив, що переговори про укладення всеосяжної угоди про співпрацю між країнами тривають, причому в ній, на думку Пачолая, має бути зроблений наголос на "відновленні прав угорської національної громади".

"Ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію і жодних змін не відбулося", – додав Пачолай.

Він повторив тезу про те, що вступ України до НАТО "призведе до початку третьої світової війни".