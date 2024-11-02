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Головна Суспільство Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини

Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини

Євген Козярін
2 листопада, 2024 субота
00:29
Суспільство Україна-Угорщина

Речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай заявив, що питання членства України в НАТО в ній не може стати предметом у двосторонньому документі між країнами

Зміст

Про це він сказав угорському інформагентству МТІ, пише ЄП.

Речник зазначив, що переговори про укладення всеосяжної угоди про співпрацю між країнами тривають, причому в ній, на думку Пачолая, має бути зроблений наголос на "відновленні прав угорської національної громади".

"Ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію і жодних змін не відбулося", – додав Пачолай.

Він повторив тезу про те, що вступ України до НАТО "призведе до початку третьої світової війни".

  • 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Угорщиною наразі готується двосторонній документ.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Закарпаття
Угорщина
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
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