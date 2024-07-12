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"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня

12 липня, 2024 п'ятниця
04:27
Суспільство Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 11 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня російські ЗМІ запустило маніпуляцію фейк.

Маніпуляція: речник російського диктатора Пєсков заявив: "НАТО де-факто повністю залучене до конфлікту в Україні". 

Спростування: Такі меседжі спрямовані на спотворення реальності, виправдання російської агресії та просування наративу щодо "війни Росії проти всього Альянсу".

Фейк: Посол РФ у Нідерландах Тарабрін заявив: "Щодо звинувачень у навмисному ударі по дитячій лікарні, встановлено, що це була натовська ракета NASAMS, яка збилася з курсу внаслідок грубої помилки бойового розрахунку, військовослужбовці якого говорили англійською".

Спростування: Цинічна та абсурдна брехня, яка не витримує ніякої критики. Численні докази та відеозаписи свідчать про те, що в дитячу лікарню у Києві влучила російська ракета Х-101. Усі спроби перекласти відповідальність за цей злочин на Україну приречені на провал.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Дмитро Пєсков
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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