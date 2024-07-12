"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня російські ЗМІ запустило маніпуляцію фейк.

Маніпуляція: речник російського диктатора Пєсков заявив: "НАТО де-факто повністю залучене до конфлікту в Україні".

Спростування: Такі меседжі спрямовані на спотворення реальності, виправдання російської агресії та просування наративу щодо "війни Росії проти всього Альянсу".

Фейк: Посол РФ у Нідерландах Тарабрін заявив: "Щодо звинувачень у навмисному ударі по дитячій лікарні, встановлено, що це була натовська ракета NASAMS, яка збилася з курсу внаслідок грубої помилки бойового розрахунку, військовослужбовці якого говорили англійською".

Спростування: Цинічна та абсурдна брехня, яка не витримує ніякої критики. Численні докази та відеозаписи свідчать про те, що в дитячу лікарню у Києві влучила російська ракета Х-101. Усі спроби перекласти відповідальність за цей злочин на Україну приречені на провал.