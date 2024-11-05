По всій країні, окрім Херсонщини, стартував опалювальний сезон
Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах України, окрім Херсонщини, де наразі зберігається більш-менш тепла погода
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Прем'єр зазначив, що наразі працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.
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"Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності", - додав Шмигаль.
- У столиці з середи, 30 жовтня, почали вмикати опалення для житлових будинків. Таке рішення влада міста ухвалила, враховуючи подальше суттєве похолодання.
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