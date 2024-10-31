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Ексклюзив

"Бувало набагато краще": експерт з енергетики Дяченко оцінив запаси газу до опалювального сезону

Марина Клюєва
31 жовтня, 2024 четвер
12:40
Енергетика газова свердловина

Експерт з енергетики Сергій Дяченко вважає, що газу, який наразі накопичений в українських сховищах вистачить для проходження опалювального сезону

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В основному в нас на газу котельні та теплоелектроцентралі, у нас десь 12,5 запасу, це теж таке. Бувало набагато краще, десь до 16, у сприятливі роки ми десь до 16 мали та дискутували, чи вистачить. Зараз 12,5, але обсяг споживачів теж зменшився", - розповів експерт. 

Водночас Сергій Дяченко зазначив, що минулу зиму вдалося пройти приблизно із такими ж показниками.  

"Ситуація така: Нафтогаз стверджує, що вони мали можливість докачати, але вони кажуть, що збільшився видобуток, і їм вистачить газу. Якщо брати газ з коліс, як то кажуть, і те, що підіймається зі сховищ, то їм вистачить. Ми минулої зими приблизно з такими ж обсягами проходили, ми, як правило, сильно недобирали, ми 6-8 останніми роками використовуємо. Тобто якщо зима буде приблизно така, як і була, останні 5-6 років теплі зими, то цього газу вистачить. А це ж опалення, там і частина енергетики також зараз на газу працює, так що думаю, що цього газу вистачить", - вважає експерт. 

  • 16 липня у Нафтогазі спростували чутки про ймовірне подорожчання газу для побутових споживачів.
  • 25 жовтня повідомлялося, що Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
газ
Війна з Росією
опалювальний сезон
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