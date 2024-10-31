"Бувало набагато краще": експерт з енергетики Дяченко оцінив запаси газу до опалювального сезону

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В основному в нас на газу котельні та теплоелектроцентралі, у нас десь 12,5 запасу, це теж таке. Бувало набагато краще, десь до 16, у сприятливі роки ми десь до 16 мали та дискутували, чи вистачить. Зараз 12,5, але обсяг споживачів теж зменшився", - розповів експерт.

Водночас Сергій Дяченко зазначив, що минулу зиму вдалося пройти приблизно із такими ж показниками.

"Ситуація така: Нафтогаз стверджує, що вони мали можливість докачати, але вони кажуть, що збільшився видобуток, і їм вистачить газу. Якщо брати газ з коліс, як то кажуть, і те, що підіймається зі сховищ, то їм вистачить. Ми минулої зими приблизно з такими ж обсягами проходили, ми, як правило, сильно недобирали, ми 6-8 останніми роками використовуємо. Тобто якщо зима буде приблизно така, як і була, останні 5-6 років теплі зими, то цього газу вистачить. А це ж опалення, там і частина енергетики також зараз на газу працює, так що думаю, що цього газу вистачить", - вважає експерт.