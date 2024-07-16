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Нафтогаз спростував чутки про здорожчання газу для побутових споживачів та назвав термін дії чинного тарифу

16 липня, 2024 вiвторок
18:01
Суспільство

У Нафтогазі у вівторок, 16 липня, спростували чутки про ймовірне подорожчання газу для побутових споживачів

Зміст

Про це інформує пресслужба компанії. 

У Нафтогазі зазначили, що чинний тариф буде незмінним. Фіксована ціна залишатиметься до 30 квітня 2025 року. Кубометр газу для клієнтів компанії коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ). 

Зараз ГК "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств відповідно до річного тарифного плану "Фіксований".

  • Раніше у Нафтогазі розповіли скільки побутових споживачів справно платять за газ. Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%

Теги:
Україна
газ
Нафтогаз
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