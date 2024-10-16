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По всьому Херсону зранку зникла електрика

Світлана Кравченко
16 жовтня, 2024 середа
08:25
Суспільство Світло

Уранці середи, 16 жовтня, у Херсоні заявили про відключення електропостачання по всьому місту

Зміст

Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто", - написав він о 08:16. 

Мрочко додав, що наразі причини масового відключення світла з’ясовуються. 

  • Днем раніше,15 жовтня, внаслідок російських обстрілів у Херсоні припинив рух електротранспорт через пошкодження контактної мережі.
Теги:
Україна
Херсон
Економіка
Енергетика
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