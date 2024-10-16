По всьому Херсону зранку зникла електрика
Уранці середи, 16 жовтня, у Херсоні заявили про відключення електропостачання по всьому місту
Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто", - написав він о 08:16.
Мрочко додав, що наразі причини масового відключення світла з’ясовуються.
- Днем раніше,15 жовтня, внаслідок російських обстрілів у Херсоні припинив рух електротранспорт через пошкодження контактної мережі.
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