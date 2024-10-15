У Херсоні через російські обстріли не працює електротранспорт
Станом на ранок вівторка, 15 жовтня, внаслідок російських обстрілів у Херсоні припинив рух електротранспорт: пошкоджено контактну мережу
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"До уваги жителів Херсона! На цю годину електротранспорт у місті не працює. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях", - йдеться у повідомленні.
За словами Мрочка, наразі спеціалісти працюють над усуненням пошкоджень, а 20 тролейбусів вже готові до виходу на маршрути.
- На Херсонщині за добу 14 жовтня через російські ворожі атаки загинули чотири людини, також шестеро отримали поранення.
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