За минулу добу на Херсонщині через ворожі атаки загинули 4 людини, 6 отримали поранення
На Херсонщині за добу 14 жовтня через російські ворожі атаки загинули чотири людини, також шестеро отримали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам'янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке та Херсон.
За словами Прокудіна, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні й медичний заклади та магазин. Крім того, ворог атакував житлові квартали населених пунктів, зокрема, пошкоджено 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.
- Російська окупаційна армія в ніч проти 14 жовтня завдала масованого удару по північній частині Херсона. Через це пошкоджено поштове відділення, а також офіс українського Червоного Хреста.
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