Росіяни вночі завдали масованого удару по північній частині Херсона: поцілили по пошті

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Зазначається, що близько 3-ї ночі російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона.

"Поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло 2 автівки. Було зафіксовано до 10 "прильотів", - заявив Мрочко.

За його словами, окупанти також обстріляли селище Зеленівка Херсонської області. Унаслідок цієї атаки пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків. Люди не постраждали.