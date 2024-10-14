Росіяни вночі завдали масованого удару по північній частині Херсона: поцілили по пошті
Російська окупаційна армія в ніч проти 14 жовтня завдала масованого удару по північній частині Херсона. Через це пошкоджено поштове відділення
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
Зазначається, що близько 3-ї ночі російські окупаційні війська завдали масованого удару по північній частині Херсона.
"Поцілили, зокрема, в одне з поштових відділень. Згоріло 2 автівки. Було зафіксовано до 10 "прильотів", - заявив Мрочко.
За його словами, окупанти також обстріляли селище Зеленівка Херсонської області. Унаслідок цієї атаки пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків. Люди не постраждали.
- Вдень 13 жовтня на Херсонщині російські окупанти скинули із дрона вибухівку на водія мопеда. Поранення виявилися смертельними, чоловік загинув на місці.
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