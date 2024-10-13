На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на водія мопеда: чоловік загинув

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ще одна людина на Херсонщині стала жертвою російської агресії. Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис. На жаль, поранення виявились смертельними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілий загинув на місці.