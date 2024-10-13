На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на водія мопеда: чоловік загинув
Вдень 13 жовтня на Херсонщині російські окупанти скинули із дрона вибухівку на водія мопеда. Поранення виявилися смертельними, чоловік загинув на місці
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
"Ще одна людина на Херсонщині стала жертвою російської агресії. Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис. На жаль, поранення виявились смертельними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілий загинув на місці.
- 13 жовтня російська армія обстріляла Білозерку в Херсонській області, в результаті чого постраждала одна людина. Також пошкоджено житлові будинки.
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