Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: є поранений, пошкоджено житлові будинки

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Жителі Херсонщини продовжують потерпати від російських обстрілів. Внаслідок чергової атаки у Білозерці були пошкоджені кілька житлових будинків. У 17 квартирах вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Також зруйновано гараж, знищено автомобіль, що був усередині.

За даними ОДА, одній людині, котра дістала контузію, медики надали допомогу на місці.

Фото: https://t.me/khersonskaODA

Фото: https://t.me/khersonskaODA