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Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: є поранений, пошкоджено житлові будинки

Ксенія Золотова
13 жовтня, 2024 неділя
12:54
Війна з Росією

13 жовтня російська армія обстріляла Білозерку в Херсонській області, в результаті чого постраждала одна людина, також пошкоджено житлові будинки

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Жителі Херсонщини продовжують потерпати від російських обстрілів. Внаслідок чергової атаки у Білозерці були пошкоджені кілька житлових будинків. У 17 квартирах вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Також зруйновано гараж, знищено автомобіль, що був усередині.

За даними ОДА, одній людині, котра дістала контузію, медики надали допомогу на місці. 

Фото: https://t.me/khersonskaODA


Фото: https://t.me/khersonskaODA

  • З 7 по 13 жовтня російська армія застосувала проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
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