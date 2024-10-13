Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: є поранений, пошкоджено житлові будинки
13 жовтня російська армія обстріляла Білозерку в Херсонській області, в результаті чого постраждала одна людина, також пошкоджено житлові будинки
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Жителі Херсонщини продовжують потерпати від російських обстрілів. Внаслідок чергової атаки у Білозерці були пошкоджені кілька житлових будинків. У 17 квартирах вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.
Також зруйновано гараж, знищено автомобіль, що був усередині.
За даними ОДА, одній людині, котра дістала контузію, медики надали допомогу на місці.
Фото: https://t.me/khersonskaODA
Фото: https://t.me/khersonskaODA
- З 7 по 13 жовтня російська армія застосувала проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.
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