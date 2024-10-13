За тиждень росіяни випустили по Україні близько 900 КАБів, понад 40 ракет та 400 БПЛА, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що жоден народ не має проходити такі випробування наодинці.

За словами Зеленського, у партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам.

"Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості. Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор", - резюмував президент.