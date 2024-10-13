За тиждень росіяни випустили по Україні близько 900 КАБів, понад 40 ракет та 400 БПЛА, - Зеленський
З 7 по 13 жовтня російська армія застосувала проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що жоден народ не має проходити такі випробування наодинці.
За словами Зеленського, у партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам.
"Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості. Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор", - резюмував президент.
- Сили оборони України у ніч на 13 жовтня збили 31 з 69 ворожих безпілотників, які російська армія випустила по Україні разом з 2 ракетами Іскандер-М і двома ракетами Х-59.
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