Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зафіксували о 10:47 на глибині 7,1 км в районі населеного пункту Старі Санжари, що у Полтавській області.

Як відмітили у Головному центрі спеціального контролю, за класифікацією, цей землетрус відноситься до не відчутних.