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Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9

Катерина Ганжа
27 липня, 2025 неділя
20:42
Суспільство землетрус

У неділю, 27 липня, на Полтавщині було зафіксовано землетрус магнітудою 2,9

Зміст

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. 

Землетрус зафіксували о 10:47 на глибині 7,1 км в районі населеного пункту Старі Санжари, що у Полтавській області.

Як відмітили у Головному центрі спеціального контролю, за класифікацією, цей землетрус відноситься до не відчутних. 

  • 1 лютого на території Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 3,67. 
Теги:
Новини
землетрус
Полтавщина
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