Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9
У неділю, 27 липня, на Полтавщині було зафіксовано землетрус магнітудою 2,9
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус зафіксували о 10:47 на глибині 7,1 км в районі населеного пункту Старі Санжари, що у Полтавській області.
Як відмітили у Головному центрі спеціального контролю, за класифікацією, цей землетрус відноситься до не відчутних.
- 1 лютого на території Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 3,67.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе