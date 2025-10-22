Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Подібні маневри завжди завершуються погано: Цибулько про дії влади в Одесі

Оксана Ліховід
22 жовтня, 2025 середа
11:31
Суспільство Володимир Цибулько

Втручання центральної влади в місцеве самоврядування без чітких результатів може мати негативні наслідки

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політичний експерт Володимир Цибулько.

"Коли центральна влада втручається в місцеве самоврядування, вона повинна демонструвати вибухову ефективність. Нагадаю, першим містом, у якому було ліквідовано місцеве самоврядування, став Чернігів. За час роботи військової адміністрації, особливо протягом останніх трьох місяців інтенсивних обстрілів, чи можемо сказати, що вона була ефективнішою за місцеве самоврядування? Ні. Тому, коли зараз в Одесі відбуваються подібні маневри, ми можемо з упевненістю сказати, що завершаться вони погано", - наголосив Цибулько.

За словами політичного експерта, дружина Олега Кіпера має російське громадянство й бізнес у Росії. Але це не заважає центральній владі залишати Кіпера на посаді, водночас усуваючи Труханова.

"Звісно, на Труханові - "ставити ніде печаті": про його дії багато писали протягом усього часу, відколи він перебуває на посаді міського голови. Але якщо ви змінюєте одного посадовця на іншого, а Труханов, нагадаю, не просто чиновник, а обраний громадою міський голова, то маєте призначити людину, яка продемонструє вибуховий ефект ефективності. Тобто кожен об'єкт має бути захищений, реакція на удари - миттєвою.

Але якщо порівнювати Труханова й Кіпера, постає питання: а коли Кіпер був ефективнішим за Труханова? Чи була влада в області справді ефективною, особливо в питаннях реагування на російські удари? Це той подразник, на який центральна влада досі не має відповіді", - резюмував Цибулько.

Що відомо про скандал із громадянством Труханова та створення військової адміністрації

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. 

Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.

