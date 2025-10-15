Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України.

Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

У цей час Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що в Одесі з'явиться міська військова адміністрація.