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Головна Суспільство Подолання демографічної кризи, гендерна політика, культурний ренесанс: що обговорять на Восьмому Українському Жіночому Конгресі
OPINION

Подолання демографічної кризи, гендерна політика, культурний ренесанс: що обговорять на Восьмому Українському Жіночому Конгресі

Ярослава Наумова
25 жовтня, 2024 п'ятниця
15:19
Суспільство Світлана Войцеховська, співзасновниця Українського жіночого конгресу

На Восьмому Українському Жіночому Конгресі, який відбудеться 5 листопада у Києві, на високому публічному рівні планують обговорити питання збереження людського капіталу і шляхи подолання демографічної кризи

Зміст

Про це повідомила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська.

За її словами, Восьмий УЖК – це спроба обговорити не вчора, не сьогодні, а завтра.

"На цьому Конгресі ми ставимо собі за мету подумати про те, яким буде майбутнє України, визначити усі виклики, які на нас чекають, і спробувати знайти адекватні відповіді на них", – розповіла Світлана Войцеховська.

Відтак, на Восьмому УЖК планується 5 дискусійних платформ, які охоплять різні сфери життя.

Візію майбутнього представить Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру – організації, яка формує стратегічне бачення розвитку України.

Три віцепрем’єр-міністри – Юлія Свириденко, Олексій Кулеба та Ольга Стефанішина – розкажуть про нові економічні реалії, залучення жінок до ухвалення рішень із відбудови та відновлення України, жіночу роль в європейській інтеграції.

Представниці великого бізнесу з традиційно "чоловічих" сфер розкажуть, як міняються гендерні політики всередині їх компаній і як все більше жінок посідають посади на різних ланках.

Демографічну кризу і цінність людського капіталу обговорюватимуть урядовиці, науковиці і репродуктологині. Участь у цій дискусії візьме торішня володарка відзнаки УЖК, волонтерка і гінекологиня Наталя Лелюх.

У спеціальному діалозі-перформансі акторка Ірма Вітовська та директор театру Франка Євген Нищук розкажуть про культурний ренесанс, який переживає Україна – і обіцяють це зробити в дуже інтригуючий спосіб!

"На кожен Конгрес ми прагнемо зібрати якомога ширше коло спікерів і спікерок, які комплексно відображають настрої суспільства. Це дозволяє грунтуватися на чітких реальних даних, коли ми виробляємо стратегії майбутнього", – зазначила Світлана Войцеховська.

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа.

Еспресо - інформаційний партнер Конгресу.

Зареєструватися для участі у Восьмому УЖК в офлайн чи онлайн форматах можна тут: https://docs.google.com/forms/d/1T0WJfAr9suTTwRob9cpo2_njWVB0q8ecfIHesnugBys.

Більше про програму Конгресу і запрошених гостей – Facebook, Instagram, X, YouTube.

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