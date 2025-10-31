Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
31 жовтня помер Мирон Спольський – голова Світового Пласту
Про це повідомила пресслужба Пласту.
"Світла, мудра й віддана Пласту людина, яка своєю працею об’єднувала пластунів по всьому світу. Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині та всій світовій пластовій спільноті", – написала організація.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.13
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.87
- Актуальне
- Важливе