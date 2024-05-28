Помер засновник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Йому було 64 роки.

Про причину смерті поки не повідомляють.

Довідково: Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у Харкові.

Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

З 1987 по 1990 роки працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету.

Потім протягом двох років працював кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп", а у 1992 році став головним редактором агентства "Харків-новини".

У період з 1992 по 1998 роки працював на посаді президента агентства "Інтерфакс-Україна". У 1991 році став заступником глави, а у 2001 році - консультантом Адміністрації президента України. У 1998 - 2001 роки був прессекретарем президента України.

З 2003 працював генеральним директором "Інтерфакс-Україна"

Окрім того, Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення з 2002 по 2003 роки.

Також Олександр Мартиненко був заслуженим журналістом України.