Понад 50 громадських організацій та медіа закликали відновити трансляції засідань Верховної Ради

Про це інформує рух "Чесно".

"Це - базова умова прозорості, яка має особливе значення зараз. Адже вже на найближчому засіданні депутати розглядатимуть надзвичайно важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП", - йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що ці рішення впливають на антикорупційну реформу, підтримку України на міжнародній арені та євроінтеграцію. Саме тому, за їхніми словами, суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Громадські організації та медіа вимагають негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради, починаючи з наступного засідання, яке відбудеться цього тижня.

Зокрема, серед підписантів громадські організації:

Рух ЧЕСНО

Transparency International Ukraine

Антикорупційний штаб

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC)

Антикорупційний центр МЕЖА

Автомайдан

Жіночий антикорупційний рух

Аналітичний центр StateWatch

Інститут масової інформації

Детектор медіа

Центр прав людини ZMINA

Центр спільних дій

Центр публічних розслідувань

Громадський моніторинг України

Координаційний центр громадського контролю

СМАРТ МЕДІА

Харківський антикорупційний центр

ПроМедіа

Асоціація відкритих даних

Медіамережа Вікно Відновлення

Інститут демократії імені Пилипа Орлика

Медіарух

Рівненський центр Соціальне партнерство

Докудейз

Медіа група Де-факто

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України

Інститут Законодавчих Ідей

Код 21

Парк Ветеранів України

Лабораторія законодавчих ініціатив

Український незалежний центр політичних досліджень

Громадянська мережа ОПОРА

Громадська організація "Молодь хоче змін!"

Центр економічної стратегії

БФ «Пацієнти України»

ГО "Фундація активного міста"

Молодіжна громадська організація "Хвилясті"

Громадська організація "Ми з Левандівки"

Національна спілка журналістів України

Український центр вивчення історії Голокосту

ГО "ЗОРАКС"

Рух "Простір свободи"

ГС людей з інвалідністю Ліга сильних

Також заяву підписали такі медіа, як:

Bihus.Info

ZN.UA

Главком

LB.ua

Онлайн-медіа Platfor.ma

Олексій Тарасов, головний редактор Radio NV

NGL.media

Слідство.інфо

Онлайн-медіа ЖАР.INFO

Медіа група Прихист

Запорізький центр розслідувань

Медіа рішень Рубрика

Східний Варіант

Агенція журналістських розслідувань Четверта влада

Ukraїner

Наші гроші

Varosh

Українська правда

Суспільне

The Ukrainians Media

Ґрати

Еспресо

Громадське радіо

ТОВ "5 канал ТВ"

Заява відкрита для підписання за посиланням.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня.