Понад 50 громадських організацій та медіа закликали відновити трансляції засідань Верховної Ради
Понад 50 громадських організацій та медіа вимагають відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань Верховної Ради на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядки денні
Про це інформує рух "Чесно".
"Це - базова умова прозорості, яка має особливе значення зараз. Адже вже на найближчому засіданні депутати розглядатимуть надзвичайно важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП", - йдеться у заяві.
Підписанти наголосили, що ці рішення впливають на антикорупційну реформу, підтримку України на міжнародній арені та євроінтеграцію. Саме тому, за їхніми словами, суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.
Громадські організації та медіа вимагають негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради, починаючи з наступного засідання, яке відбудеться цього тижня.
Зокрема, серед підписантів громадські організації:
- Рух ЧЕСНО
- Transparency International Ukraine
- Антикорупційний штаб
- Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC)
- Антикорупційний центр МЕЖА
- Автомайдан
- Жіночий антикорупційний рух
- Аналітичний центр StateWatch
- Інститут масової інформації
- Детектор медіа
- Центр прав людини ZMINA
- Центр спільних дій
- Центр публічних розслідувань
- Громадський моніторинг України
- Координаційний центр громадського контролю
- СМАРТ МЕДІА
- Харківський антикорупційний центр
- ПроМедіа
- Асоціація відкритих даних
- Медіамережа Вікно Відновлення
- Інститут демократії імені Пилипа Орлика
- Медіарух
- Рівненський центр Соціальне партнерство
- Докудейз
- Медіа група Де-факто
- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України
- Інститут Законодавчих Ідей
- Код 21
- Парк Ветеранів України
- Лабораторія законодавчих ініціатив
- Український незалежний центр політичних досліджень
- Громадянська мережа ОПОРА
- Громадська організація "Молодь хоче змін!"
- Центр економічної стратегії
- БФ «Пацієнти України»
- ГО "Фундація активного міста"
- Молодіжна громадська організація "Хвилясті"
- Громадська організація "Ми з Левандівки"
- Національна спілка журналістів України
- Український центр вивчення історії Голокосту
- ГО "ЗОРАКС"
- Рух "Простір свободи"
- ГС людей з інвалідністю Ліга сильних
Також заяву підписали такі медіа, як:
- Bihus.Info
- ZN.UA
- Главком
- LB.ua
- Онлайн-медіа Platfor.ma
- Олексій Тарасов, головний редактор Radio NV
- NGL.media
- Слідство.інфо
- Онлайн-медіа ЖАР.INFO
- Медіа група Прихист
- Запорізький центр розслідувань
- Медіа рішень Рубрика
- Східний Варіант
- Агенція журналістських розслідувань Четверта влада
- Ukraїner
- Наші гроші
- Varosh
- Українська правда
- Суспільне
- The Ukrainians Media
- Ґрати
- Еспресо
- Громадське радіо
- ТОВ "5 канал ТВ"
Заява відкрита для підписання за посиланням.
Нагадаємо, Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня.
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