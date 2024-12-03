Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами: обговорили ситуацію в медіапросторі

Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами: обговорили ситуацію в медіапросторі

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
02:50
Суспільство Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами

Українські журналісти 2 грудня зустрілися з послами країн "Великої сімки" та обговорили ситуацію у медіапросторі України

Зміст

Про це йдеться у дописі на сторінці Групи послів G7 з підтримки реформ в Україні у соцмережі X.  

Вказано, що посли обговорили з незалежними журналістами поточний український медіаландшафт. Вони наголосили на тому, що свобода преси та плюралізм "мають вирішальне значення для зміцнення демократії, підтримки політичних дебатів і просування України на євроатлантичному шляху". 

"Зустрічі послів G7 з українськими журналістами стають вже традиційними. І це дуже добре - вільний обмін думками з приводу ситуації в українських медіа та суспільстві, їхніх стосунках з владою, вочевидь, взаємокорисний. Дякуємо партнерам за підтримку наших зусиль, боремося за мирну демократичну Україну разом", - прокоментувала результати зустрічі шеф-редакторка "Детектор медіа" Наталія Лігачова. 

  • 29 січня відбулася зустріч українських журналістів з послами країн "Великої сімки", під час якої обговорювалася ситуація зі свободою преси в Україні.
Теги:
Новини
Україна
журналісти
G7
Читайте також:
НАТО, Трамп
Автор Антін Борковський
1 грудня, 2024 неділя
В Європі пів століття мріяли про свою армію, а тепер мають українську, - Піонтковський
Олег Рибачук
Автор Антін Борковський
1 грудня, 2024 неділя
Ми можемо за допомогою гарного слова і "кольта" розв'язати проблему пізніше: політик Рибачук про повернення Україні окупованих територій
Гантер Байден
Автор Євген Козярін
2 грудня, 2024 понедiлок
Президент Байден помилував свого сина. Трамп назвав це "порушенням правосуддя"
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
3 грудня
03:43
Оновлено
Протести у Грузії
Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції
03:31
Верховна Рада
Медійники закликали ВР не голосувати за законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів
03:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація вночі 3 грудня
02:20
Армія, Велика Британія
Британія та Франція розглядають розміщення в Україні своїх військ як гарантію безпеки, - ЗМІ
00:51
президентські вибори в Румунії
Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру виборів президента
00:47
Оновлено
на фото нардепка Альона Шкрум
Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
00:21
війна з Росією
На фронті сталося 193 боєзіткнення, з них 67 - на Курахівському напрямку
00:03
У Києві провели акцію за права людей з інвалідністю "Чи доступний шлях до ЄС?"
2024, понедiлок
2 грудня
23:21
Ексклюзив
ЗСУ
"Вирішують два стратегічні завдання": військовий експерт Снєгирьов пояснив наміри росіян на Запорізькому та Херсонському напрямках
23:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Унікальне" рішення Кабміну щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
22:56
Ексклюзив
Дональд Трамп
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
22:37
Україна - США, конгрес
США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн
22:31
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
"Набагато менше": Зеленський заперечив інформацію західних ЗМІ про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ
22:13
Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував
21:50
Оновлено
новини Львівщини
РФ увечері атакувала ракетами Х-59/69 Криворізький район: двоє постраждалих
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив санкції проти виробників і постачальників дронів для РФ
21:24
Андрюс Кубілюс, Рустем Умєров
Перший дзвінок на посаді: єврокомісар із оборони Кубілюс обговорив із Умєровим військову допомогу Україні
20:25
крейсер "Адмірал Макаров"
Пошкоджений у 2022 році: партизани зафіксували ракетоносій "Адмірал Макаров" у Новоросійську
20:13
Сирія
Іран і РФ несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України
20:02
OPINION
Меркель, Путін і не вивчені Європою уроки історії
19:53
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Зоря" перемогла "Карпати": результати усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:47
Джо Байден
У Байдена "розчаровані" рішенням України не знижувати вік мобілізації, - WP
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Шольц у Києві оголосив, що Україна отримає у грудні ще одну систему IRIS-T, установки для Patriot і Gepard
19:15
Артем Степанов, Баєр
Збірна Німеччини хоче натуралізувати 17-річного українського футболіста, - ЗМІ
19:11
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: "тисячу Зеленського", яку оформлять за кордоном, доведеться пізніше повернути
19:01
РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав 21-річний хлопець
18:55
У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга
18:52
Ексклюзив
Балістичні ракети КНДР перевіряли на Україні, в їхню конструкцію внесуть зміни, - Defense Express
18:39
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У листопаді щонайменше 151 російський БПЛА порушив повітряний простір Білорусі, - Гаюн
18:30
Ексклюзив
україна німеччина
Трамп не дасть сумувати, - політтехнолог Загородній про подальшу підтримку Європою України
18:19
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський про можливість перемовин із РФ: "На що повинна піти Росія? Бажано на три букви"
18:11
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ
18:05
блекаут
З 07:00 до 21:00: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 грудня
18:02
OPINION
Колаборанти з Офісу допомагають підірвати західну допомогу Україні
18:01
Тисяча гривень
У листопаді українцям нарахували вдвічі більше Національного кешбеку, ніж у жовтні
17:51
airBaltic
"Коли буде безпечно": авіакомпанія AirBaltic має готовий план повернення в Україну
17:36
Володимир Путін
"З метою захисту прав спортсменів": Путін скасував проведення "Всесвітніх ігор дружби"
17:22
ЗСУ
Рада має ухвалити два важливі закони, зокрема про граничні терміни служби, – екскомандир Айдара Дикий
17:21
У Берліні покажуть виставку Влади Ралко, що поєднає твори художників повоєнної Німеччини та сучасних українських митців
17:18
Оновлено
Росіяни вночі на 2 грудня атакували Україну дронами: у Тернополі є загиблий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV