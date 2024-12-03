Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами: обговорили ситуацію в медіапросторі

Про це йдеться у дописі на сторінці Групи послів G7 з підтримки реформ в Україні у соцмережі X.

Вказано, що посли обговорили з незалежними журналістами поточний український медіаландшафт. Вони наголосили на тому, що свобода преси та плюралізм "мають вирішальне значення для зміцнення демократії, підтримки політичних дебатів і просування України на євроатлантичному шляху".

"Зустрічі послів G7 з українськими журналістами стають вже традиційними. І це дуже добре - вільний обмін думками з приводу ситуації в українських медіа та суспільстві, їхніх стосунках з владою, вочевидь, взаємокорисний. Дякуємо партнерам за підтримку наших зусиль, боремося за мирну демократичну Україну разом", - прокоментувала результати зустрічі шеф-редакторка "Детектор медіа" Наталія Лігачова.