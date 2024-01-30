Українські журналісти зустрілися з послами G7: обговорили свободу ЗМІ під час війни

Про це йдеться у дописі на сторінці Групи послів G7 з підтримки реформ в Україні у соцмережі X.

"Змістовна зустріч послів G7 з українськими журналістами. Свобода медіа є фундаментальною основою успішної демократії", - йдеться в повідомленні.

Як пише The Kyiv Independent, українська медіаспільнота поскаржилася на систематичний тиск після серії кампаній дискредитації незалежних журналістів, які часто підтримувалися анонімними провладними Telegram-каналами.

Зазначається, що на зустрічі з послами G7 були присутні керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус, виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін, головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, головний редактор NV Віталій Сич, шеф-редакторка "Детектор медіа" Наталія Лигачова, головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко, голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький, генеральний директор інформагентства "Інтерфакс Україна" Олександр Мартиненко, заступниця гендиректора інформагентства "Укрінформ" Марина Сингаївська, журналіст, політичний оглядач Віталій Портников, директорка Інститут масової інформації Оксана Романюк, співзасновник та редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов.

"Ми цінуємо ці зусилля послів G7 дізнатися більше про виклики та загрози, з якими стикаються українські журналісти, тим більше, що останнім часом ці загрози посилилися. Це була одна з найбільш відкритих розмов про стан свободи ЗМІ в Україні за останній час", - заявила за результатами зустрічі головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Провокація проти Юрія Ніколова

Увечері 14 січня невідомі особи намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, співзасновника й редактора "Наших грошей". У квартирі в цей час перебувала мати журналіста. Вона розповіла, що якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися й вимагали, щоб Ніколов "ішов служити" та обклеїли двері квартири образливими написами, зокрема назвали його "Зрадником".

"Детектор медіа" звернув увагу на те, що за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточный Офис" опублікував пост. У ньому стверджувалося, нібито невідомі - це військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Також провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два анонімні телеграм-канали - "Вертикаль" і "Джокер".

Поліція Києва тоді почала перевірку за фактом погроз журналісту.

Пізніше директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заявила, що цілеспрямоване полювання на медіа неприпустиме в демократичній країні.

21 січня правоохоронці встановили особи пʼятьох чоловіків, які ломилися у квартиру журналіста-розслідувача. За даними слідства, до вчинення правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування, зареєстровано чотири провадження.