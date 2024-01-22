Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: зареєстровано чотири провадження

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

"Одне провадження у Служби безпеки. Друге провадження - навіть не одне, а звернулося до нас 4 представники від Bihus, ми зареєстрували 4 провадження за статтею 182 - порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота", - сказав він.

За його словами, заплановано низку слідчих дій. Для цього поліція скоординує свої дії з СБУ, яка вже вжила певних заходів у цьому розслідуванні.