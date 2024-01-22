Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: зареєстровано чотири провадження
Колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування, зареєстровано чотири провадження
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.
"Одне провадження у Служби безпеки. Друге провадження - навіть не одне, а звернулося до нас 4 представники від Bihus, ми зареєстрували 4 провадження за статтею 182 - порушення недоторканності приватного життя. Фактично, вони внесені на вихідних, п’ятниця-субота", - сказав він.
За його словами, заплановано низку слідчих дій. Для цього поліція скоординує свої дії з СБУ, яка вже вжила певних заходів у цьому розслідуванні.
Скандал із Bihus.Info
16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.
Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.
Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.
17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.
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