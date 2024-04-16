Посол ЄС в Україні Матернова назвала дві найскладніші сфери під час переговорів про вступ до Євросоюзу

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Є дві сфери, які є складними. Одна з них – це те, що ми тут обговорюємо, інституційна реформа системи верховенства права. Я думаю, що це складно. І друга, яка буде складною, – змінювати основи деяких економічних структур і секторів і посилювати конкуренцію у сферах, де це потрібно", - сказала Матернова.

За її словами, переговори щодо верховенства права, боротьби з корупцією, антитероризмом та судові інституції - "постійна тема" в ході переговорів щодо вступу до ЄС, оскільки саме вони будуть відкриті першими, піддані моніторингу й закриті як розділи.

"Урок з попередніх розширень ЄС для країн колишнього комуністичного блоку показав, що надзвичайно важливо провести фундаментальні реформи інституцій, верховенства права, судової системи - до розширення", - підкреслила посол.

Вона також нагадала, що в грудні 2023 року в Європейській раді відбулася політична домовленість щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Але, як я завжди нагадую всім, це те, де повинна зберігатися одностайність як серед держав-членів, так і в Україні. Так, напередодні європейських виборів є багато дискусій з цього приводу, і в деяких країнах-членах будуть окремі вибори. Отже, ці речі, звісно, вплинуть на ситуацію, але я вважаю, що цілком реально почати відкриття", - акцентувала Матернова.

Також вона висловила сподівання, що в червні будуть здійснені два кроки для затвердження переговорної рамки: погодження усіх держав ЄС її проєкту, який запропонувала Єврокомісія в березні, та міжурядова конференція, яка означатиме старт процесу.