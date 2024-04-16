Посол ЄС в Україні Матернова назвала дві найскладніші сфери під час переговорів про вступ до Євросоюзу
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що найскладнішими сферами в ході переговорів щодо вступу до блоку є інституційна реформа системи верховенства права та зміна засад деяких економічних структур, зокрема посилення конкуренції
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Є дві сфери, які є складними. Одна з них – це те, що ми тут обговорюємо, інституційна реформа системи верховенства права. Я думаю, що це складно. І друга, яка буде складною, – змінювати основи деяких економічних структур і секторів і посилювати конкуренцію у сферах, де це потрібно", - сказала Матернова.
За її словами, переговори щодо верховенства права, боротьби з корупцією, антитероризмом та судові інституції - "постійна тема" в ході переговорів щодо вступу до ЄС, оскільки саме вони будуть відкриті першими, піддані моніторингу й закриті як розділи.
"Урок з попередніх розширень ЄС для країн колишнього комуністичного блоку показав, що надзвичайно важливо провести фундаментальні реформи інституцій, верховенства права, судової системи - до розширення", - підкреслила посол.
Вона також нагадала, що в грудні 2023 року в Європейській раді відбулася політична домовленість щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.
"Але, як я завжди нагадую всім, це те, де повинна зберігатися одностайність як серед держав-членів, так і в Україні. Так, напередодні європейських виборів є багато дискусій з цього приводу, і в деяких країнах-членах будуть окремі вибори. Отже, ці речі, звісно, вплинуть на ситуацію, але я вважаю, що цілком реально почати відкриття", - акцентувала Матернова.
Також вона висловила сподівання, що в червні будуть здійснені два кроки для затвердження переговорної рамки: погодження усіх держав ЄС її проєкту, який запропонувала Єврокомісія в березні, та міжурядова конференція, яка означатиме старт процесу.
- 16 квітня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що ми "маємо оптимістичні прогнози" щодо затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС.
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