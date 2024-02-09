"Потяг до тебе": до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме романтичний експрес

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що на романтичному експресі можна буде покататися 14, 16 та 18 лютого. З Києва потяг вирушатиме о 19:10, зі Львова - о 18:55

"На пасажирів очікує романтична подорож справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря наших дипломатичних рейсів Євгена Клопотенка", - розповіли у компанії.

Подорож як у Києві, так і у Львові триватиме понад дві години, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Придбати квиток можна у застосунку Укрзалізниці за запитом Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний, а також Львів - Львів-Романтичний. Квитки на рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

"Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади", - зазначили в Укрзалізниці.