"Потяг до тебе": до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме романтичний експрес
Укрзалізниця до Дня закоханих запустить у Києві та Львові романтичний експрес "Потяг до тебе": подорож на ньому триватиме більш ніж 2 години
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що на романтичному експресі можна буде покататися 14, 16 та 18 лютого. З Києва потяг вирушатиме о 19:10, зі Львова - о 18:55
"На пасажирів очікує романтична подорож справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря наших дипломатичних рейсів Євгена Клопотенка", - розповіли у компанії.
Подорож як у Києві, так і у Львові триватиме понад дві години, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Придбати квиток можна у застосунку Укрзалізниці за запитом Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний, а також Львів - Львів-Романтичний. Квитки на рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.
"Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади", - зазначили в Укрзалізниці.
- 9 лютого Укрзалізниця оголосила про запуск нового потяга, який сполучатиме Харків та Дніпро. Перший рейс запланований на 2 березня.
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