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"Потяг до тебе": до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме романтичний експрес

9 лютого, 2024 п'ятниця
19:37
Суспільство Потяг

Укрзалізниця до Дня закоханих запустить у Києві та Львові романтичний експрес "Потяг до тебе": подорож на ньому триватиме більш ніж 2 години

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці. 

Зазначається, що на романтичному експресі можна буде покататися 14, 16 та 18 лютого. З Києва потяг вирушатиме о 19:10, зі Львова - о 18:55

"На пасажирів очікує романтична подорож справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря наших дипломатичних рейсів Євгена Клопотенка", - розповіли у компанії. 

Подорож як у Києві, так і у Львові триватиме понад дві години, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Придбати квиток можна у застосунку Укрзалізниці за запитом Київ-Пасажирський - Київ-Романтичний, а також Львів - Львів-Романтичний. Квитки на рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

"Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади", - зазначили в Укрзалізниці. 

  • 9 лютого Укрзалізниця оголосила про запуск нового потяга, який сполучатиме Харків та Дніпро. Перший рейс запланований на 2 березня. 
Теги:
Україна
Львів
Укрзалізниця
новини Львова
новини Києва
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