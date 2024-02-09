Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Харків - Дніпро. Коли перший рейс

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Новий нічний потяг матиме номер 295/296. Він вирушатиме з Харкова у парні дати о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. По непарних датах поїзд їздитиме у зворотному напрямку: о 23:40 відправлення з Дніпра, о 05:05 - прибуття у Харків.

"Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс", - розповіли в Укрзалізниці.

2 березня поїзд вирушить у свій перший рейс з Харкова, 3 березня - з Дніпра. Квитки, як і на інші поїзди, будуть доступні за 20 днів до відправлення. Їх можна придбати у застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів