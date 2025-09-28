Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"

Про це йдеться у публікації NGL.media

Як зазначають у виданні, загалом утримання дитбудинку без дітей обійшлося у понад 230 млн грн, з яких майже 212 млн грн пішли на виплати вихователям, більшість з яких офіційно перебували у "простої".

Єдина працівниця, яка евакуювалася із дітьми

Ольга Ревченко, педіатриня будинку дитини "Сонечко", розповіла, що усі її колеги вірили у швидке закінчення війни. Лише в середині березня вони почали виїжджати разом з дітьми евакуаційними потягами до Львова.

Так лікарка з 13 дітьми опинилася у львівському будинку дитини "Мальви". Вона виявилась єдиною з 424 працівників "Сонечка", яка переїхала і досі залишається з дітьми.

Про інший персонал

Ще кілька колег Ольги Ревченко приїжджали до Львова доглядати за дітьми вахтовим методом. Більшість перейшла у так званий "простій", відмовившись їхати разом із дітьми. При цьому виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки окладу працівника і цей період враховується у трудовий стаж, зазначають автори.

Куди перемістили дітей

У виданні відмітили, що загалом у березні 2022 року з "Сонечка" вивезли 178 дітей віком до шести років. Проте всі вони офіційно перебували на обліку у цьому дитбудинку, хоча фактично проживали за тисячу кілометрів звідти – переважно на Львівщині.

"Те, що діти і далі були на обліку запорізького закладу, уповільнювало процес їхнього переведення у сімейні форми виховання. Згідно з законом, потенційні усиновлювачі чи ті, хто хочуть взяти дітей під патронат, повинні були звертатися у Службу у справах дітей того міста, де офіційно зареєстрована дитина. У цьому випадку – у Запоріжжя", - пояснила Василина Дибайло, директорка міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині"", яка допомагала потенційним всиновлювачам і навіть кілька разів оплачувала перебування співробітників "Сонечка" у львівських готелях.

Загалом упродовж 2022-2024 років із Запоріжжя на Львівщину перемістили 263 дитини. З них 146 дитини влаштували у сімейні форми виховання.

Зарплати і премії

За даними, які є у розпорядженні журналістів, з моменту евакуації дітей упродовж 2022-2025 років майже 300 працівників "Сонечка" залишалися в простої. За словами ексзаступниці директорки запорізького будинку дитини Оксани Найдьонової, ці люди не працювали, але отримували дві третини своєї зарплати.

Загалом з 2022 по 2025 роки бюджет будинку дитини "Сонечко" склав 297 млн грн, яких витратили 233 млн грн. З цієї суми зарплати і премії персоналу склали майже 212 млн грн.

Цікаво, що премії теж були частиною витрат "Сонечка". Згідно з документами, які є у розпорядженні видання, лише за вересень 2024 року їхня сума склала понад 800 тис. грн. Додаткову оплату 11 працівників отримали з несподіваного приводу – на честь свята Різдва Богородиці. Принаймні такою зазначено причину преміювання.

Всього того місяця майже 100 працівників отримали надбавку. Найбільше – сумарно 31 тис. грн – отримала тодішня заступниця директорки Оксана Найдьонова. Вона також призначала премії більшості працівникам.

У коментарі журналістам Найдьонова зазначила, що премії отримували працівники, які не перебували в простої – вихователі, лікарі, а також адміністрація закладу. Детальніше розповісти, за яким саме принципом вони нараховувалися, Найдьонова відмовилася на тій підставі, що не пам’ятає деталей. З початку цього року Оксана Найдьонова вже працює на новій роботі.

Ольга Червоненко до весни 2025 року працювала вихователькою "Сонечка" і їздила у відрядження в Журавно на Львівщину. Згідно з документами, у вересні 2024-го вона отримала вісім тисяч гривень премії. Жінка стверджує – справді за відрядження їм доплачували, але «до п’яти тисяч гривень максимум».

Водночас її колишня колега – медична сестра Людмила Стрешна, яка також супроводжувала дітей на Львівщину і якій нібито теж доплачували – повідомила, що не отримувала ніяких премій.

Схоже стверджує і Юлія Брацило, яка раніше працювала кухаркою в Запоріжжі і начебто того місяця отримала додаткових 16 тис. грн. За її словами, премії на таку суму вона не пам’ятає.

Хто фінансував проживання дітей?

"Сонечко" не витрачало своїх грошей на утримання евакуйованих дітей. Щороку, як зазначають журналісти, 5-10 млн грн йшли на оплату комунальних послуг, харчування та інші видатки в Запоріжжі, адже дитбудинок частково продовжував працювати. Новоприбулих дітей через кілька тижнів відправляли у безпечніші регіони України.

Переміщені ж вихованці "Сонечка" забезпечувалися коштом закладів, куди їх евакуювали. Львівська облрада у відповідь на запит надала інформацію про витрати з обласного бюджету на утримання дітей з "Сонечка" у кожному з комунальних закладів на Львівщині. Загалом за 2022-2025 років це майже 123 млн грн – тобто майже удвічі менше, ніж "Сонечко" витратило за цей час лише на зарплати своїм працівникам.

Окрім витрат з бюджету, на дітей збирали благодійну допомогу. Зокрема, благодійний фонд "Щасливе сонечко", який декларує, що допомагає, зокрема, евакуйованим із Запоріжжя дітям.

Закриття "Сонечка"

Наприкінці грудня 2024 року Запорізька ОВА оголосила про те, що будинок дитини "Сонечко" закриють. Частину його функціоналу передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Офіційно заклад закрили у червні 2025 року.