Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"

Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"

Катерина Ганжа
28 вересня, 2025 неділя
21:39
Суспільство гроші, бюджет

У перші тижні повномасштабного вторгнення вихованців найбільшого дитбудинку України "Сонечко" перевезли із Запоріжжя на Львівщину. Водночас більшість вихователів залишилися у місті й понад три роки отримували зарплати та премії

Зміст

Про це йдеться у публікації NGL.media

Як зазначають у виданні, загалом утримання дитбудинку без дітей обійшлося у понад 230 млн грн, з яких майже 212 млн грн пішли на виплати вихователям, більшість з яких офіційно перебували у "простої". 

Єдина працівниця, яка евакуювалася із дітьми

Ольга Ревченко, педіатриня будинку дитини "Сонечко", розповіла, що усі її колеги вірили у швидке закінчення війни. Лише в середині березня вони почали виїжджати разом з дітьми евакуаційними потягами до Львова.

Так лікарка з 13 дітьми опинилася у львівському будинку дитини "Мальви". Вона виявилась єдиною з 424 працівників "Сонечка", яка переїхала і досі залишається з дітьми. 

Про інший персонал

Ще кілька колег Ольги Ревченко приїжджали до Львова доглядати за дітьми вахтовим методом. Більшість перейшла у так званий "простій", відмовившись їхати разом із дітьми. При цьому виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки окладу працівника і цей період враховується у трудовий стаж, зазначають автори. 

Куди перемістили дітей

У виданні відмітили, що загалом у березні 2022 року з "Сонечка" вивезли 178 дітей віком до шести років. Проте всі вони офіційно перебували на обліку у цьому дитбудинку, хоча фактично проживали за тисячу кілометрів звідти – переважно на Львівщині.

"Те, що діти і далі були на обліку запорізького закладу, уповільнювало процес їхнього переведення у сімейні форми виховання. Згідно з законом, потенційні усиновлювачі чи ті, хто хочуть взяти дітей під патронат, повинні були звертатися у Службу у справах дітей того міста, де офіційно зареєстрована дитина. У цьому випадку – у Запоріжжя", - пояснила Василина Дибайло, директорка міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині"", яка допомагала потенційним всиновлювачам і навіть кілька разів оплачувала перебування співробітників "Сонечка" у львівських готелях.

Загалом упродовж 2022-2024 років із Запоріжжя на Львівщину перемістили 263 дитини. З них 146 дитини влаштували у сімейні форми виховання.

Зарплати і премії 

За даними, які є у розпорядженні журналістів, з моменту евакуації дітей упродовж 2022-2025 років майже 300 працівників "Сонечка" залишалися в простої. За словами ексзаступниці директорки запорізького будинку дитини Оксани Найдьонової, ці люди не працювали, але отримували дві третини своєї зарплати.  

Загалом з 2022 по 2025 роки бюджет будинку дитини "Сонечко" склав 297 млн грн, яких витратили 233 млн грн. З цієї суми зарплати і премії персоналу склали майже 212 млн грн.

Цікаво, що премії теж були частиною витрат "Сонечка". Згідно з документами, які є у розпорядженні видання, лише за вересень 2024 року їхня сума склала понад 800 тис. грн. Додаткову оплату 11 працівників отримали з несподіваного приводу – на честь свята Різдва Богородиці. Принаймні такою зазначено причину преміювання.

Всього того місяця майже 100 працівників отримали надбавку. Найбільше – сумарно 31 тис. грн – отримала тодішня заступниця директорки Оксана Найдьонова. Вона також призначала премії більшості працівникам.

У коментарі журналістам Найдьонова зазначила, що премії отримували працівники, які не перебували в простої – вихователі, лікарі, а також адміністрація закладу. Детальніше розповісти, за яким саме принципом вони нараховувалися, Найдьонова відмовилася на тій підставі, що не пам’ятає деталей. З початку цього року Оксана Найдьонова вже працює на новій роботі. 

Ольга Червоненко до весни 2025 року працювала вихователькою "Сонечка" і їздила у відрядження в Журавно на Львівщину. Згідно з документами, у вересні 2024-го вона отримала вісім тисяч гривень премії. Жінка стверджує – справді за відрядження їм доплачували, але «до п’яти тисяч гривень максимум».

Водночас її колишня колега – медична сестра Людмила Стрешна, яка також супроводжувала дітей на Львівщину і якій нібито теж доплачували – повідомила, що не отримувала ніяких премій. 

Схоже стверджує і Юлія Брацило, яка раніше працювала кухаркою в Запоріжжі і начебто того місяця отримала додаткових 16 тис. грн. За її словами, премії на таку суму вона не пам’ятає.

Хто фінансував проживання дітей?

"Сонечко" не витрачало своїх грошей на утримання евакуйованих дітей. Щороку, як зазначають журналісти, 5-10 млн грн йшли на оплату комунальних послуг, харчування та інші видатки в Запоріжжі, адже дитбудинок частково продовжував працювати. Новоприбулих дітей через кілька тижнів відправляли у безпечніші регіони України.

Переміщені ж вихованці "Сонечка" забезпечувалися коштом закладів, куди їх евакуювали. Львівська облрада у відповідь на запит надала інформацію про витрати з обласного бюджету на утримання дітей з "Сонечка" у кожному з комунальних закладів на Львівщині. Загалом за 2022-2025 років це майже 123 млн грн – тобто майже удвічі менше, ніж "Сонечко" витратило за цей час лише на зарплати своїм працівникам.

Окрім витрат з бюджету, на дітей збирали благодійну допомогу. Зокрема, благодійний фонд "Щасливе сонечко", який декларує, що допомагає, зокрема, евакуйованим із Запоріжжя дітям.

Закриття "Сонечка"

Наприкінці грудня 2024 року Запорізька ОВА оголосила про те, що будинок дитини "Сонечко" закриють. Частину його функціоналу передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Офіційно заклад закрили у червні 2025 року. 

  • У квітні на Прикарпатті затримали керівника дитбудинку, якого підозрюють у статевих злочинах відносно вихованок. 
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
освіта
Запоріжжя
львівщина
Війна з Росією
Економіка
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
Автор Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
крилата ракета "Фламінго"
Автор Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
Київ
+9.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
22:57
Оновлено
Молдова, вибори
Парламентські вибори у Молдові: опрацьовано дані з 60% дільниць, попередньо проєвропейська партія PAS (43%) перемагає проросійський блок комуністів та соціалістів (29%)
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 28 вересня
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:37
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV