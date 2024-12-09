Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва
У понеділок, 9 грудня, до української столиці прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Очікується, що він проведе зустрічі з українськими лідерами
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Під час свого перебування у Києві Міхал зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - наголосив він.
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