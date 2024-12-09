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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва

Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
09:56
Суспільство Крістен Міхал

У понеділок, 9 грудня, до української столиці прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Очікується, що він проведе зустрічі з українськими лідерами

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Під час свого перебування у Києві Міхал зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - наголосив він.

  • У суботу, 16 листопада, міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про надання Україні чергового пакета допомоги, який включатиме техніку та боєприпаси.
Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Естонія
Володимир Зеленський
новини Києва
Руслан Стефанчук
Денис Шмигаль
підтримка України
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