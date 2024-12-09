Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Під час свого перебування у Києві Міхал зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - наголосив він.

Arrived in Kyiv this morning to meet with @ZelenskyyUa, @Denys_Shmyhal and @r_stefanchuk.



Supporting Ukraine until victory will remain Estonia’s priority, we will make no concessions.



Ukraine’s victory is a win for Europe, the US and to the whole democratic world. pic.twitter.com/uobyrkUAL8 — Kristen Michal (@KristenMichalPM) December 9, 2024