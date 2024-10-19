Премія Responsibility Award 2024 оголосила про початок прийому заявок

Номінуватися на премію можуть ОГС (організації громадянського суспільства) зі своїми історіями відповідального партнерства. Це проєкти, втілені мінімум 2-ма повноцінними партнерами з різних секторів.

Еспресо - головний інформаціний партнер Премії.

Премія Responsibility Award четвертий рік об’єднує різні організації та різні сектори навколо спільних цінностей відповідальності та взаємодії. Це цінності, які покликані захищати державу, підтримувати її розвиток та сприяти позитивним змінам у суспільстві.

До короткого списку премії у 2024 році увійде 10 фіналістів, серед яких буде обрано 3-х лауреатів у номінаціях:

Історія відповідального партнерства: громади

Національний партнерський проєкт

Взаємодія без кордонів: Україна до світу

Організації, що потраплять до короткого списку, отримають відзнаку та медійну підтримку своєї історії відповідального партнерства. Лауреати премії отримають грошову винагороду від Фонду родини Богдана Гаврилишина та партнерів премії.

Подати заявку можна до 25 листопада включно. А нагородження переможців традиційно відбудеться 22 січня, у День Соборності України.

Детальніше про умови участі можна дізнатися на сайті: https://responsibility-award.com/.

Премія Responsibility Award заснована Фондом родини Богдана Гаврилишина у 2021 році, щоб відзначити організації громадянського суспільства, які базують свою щоденну діяльність на основі принципів, закладених у Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. У 2023 році лауреатами Премії стали організації Ukraїner , Docudays, "Залога Чорноморці".

Премію Responsibility Award 2024 представлено Фондом родини Богдана Гаврилишина у партнерстві з Razom For Ukraine, Фундацією ЗМІН, Фондом "МХП-громаді", Міжнародним Фондом "Відродження", Фондом Федора Шпига в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється Pact в Україні. Зміст проєкту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.