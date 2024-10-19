Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Премія Responsibility Award 2024 оголосила про початок прийому заявок

Премія Responsibility Award 2024 оголосила про початок прийому заявок

Ярослава Наумова
19 жовтня, 2024 субота
11:27
Суспільство Премія Responsibility Award 2024

19 жовтня, у Всеукраїнський день відповідальності людини, Фонд родини Богдана Гаврилишина розпочав прийом заявок на премію Responsibility Award 2024

Зміст

Номінуватися на премію можуть ОГС (організації громадянського суспільства) зі своїми історіями відповідального партнерства. Це проєкти, втілені мінімум 2-ма повноцінними партнерами з різних секторів.  

Еспресо - головний інформаціний партнер Премії.

Премія Responsibility Award четвертий рік об’єднує різні організації та різні сектори навколо спільних цінностей відповідальності та взаємодії. Це цінності, які покликані захищати державу, підтримувати її розвиток та сприяти позитивним змінам у суспільстві.

До короткого списку премії у 2024 році увійде 10 фіналістів, серед яких буде обрано 3-х лауреатів у номінаціях:

  • Історія відповідального партнерства: громади
  • Національний партнерський проєкт
  • Взаємодія без кордонів: Україна до світу

Організації, що потраплять до короткого списку, отримають відзнаку та медійну підтримку своєї історії відповідального партнерства. Лауреати премії отримають грошову винагороду від Фонду родини Богдана Гаврилишина та партнерів премії.

Подати заявку можна до 25 листопада включно. А нагородження переможців традиційно відбудеться 22 січня, у День Соборності України.

Детальніше про умови участі можна дізнатися на сайті: https://responsibility-award.com/.

Премія Responsibility Award заснована Фондом родини Богдана Гаврилишина у 2021 році, щоб відзначити організації громадянського суспільства, які базують свою щоденну діяльність на основі принципів, закладених у Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. У 2023 році лауреатами Премії стали організації  Ukraїner , Docudays,  "Залога Чорноморці". 

Премію Responsibility Award 2024 представлено Фондом родини Богдана Гаврилишина у партнерстві з Razom For Ukraine, Фундацією ЗМІН, Фондом "МХП-громаді", Міжнародним Фондом "Відродження", Фондом Федора Шпига в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється Pact в Україні. Зміст проєкту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Теги:
Читайте також:
сили ППО
Автор Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами з вечора 17 жовтня: вибухи двічі лунали на Хмельниччині, в Києві працювала ППО
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
Автор Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
11:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія вночі піднімала авіацію через невстановлену повітряну ціль
11:08
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну дронами та ракетами: ситуація зранку 19 жовтня
10:44
південнокорейський дрон
У КНДР заявили про виявлення південнокорейського дрона біля Пхеньяну та пригрозили оголошенням війни
10:39
До Києва приїхав голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро
10:08
Ексклюзив
опалення-діти-школа
У Покровську і Святогірську не буде централізованого опалення, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:05
OPINION
Членство України в НАТО не гарантує завершення війни
10:02
У Брянській області РФ дрони атакували завод "Кремній Ел", - росЗМІ
09:29
кібератака
У Молдові заявили про кібератаку на парламент
09:02
OPINION
Насправді ніякого жаху нема. Все стабільно погано
09:00
Огляд
Приватне життя Адама, дзеркало Соломії Крушельницької, чуття замість думок - 5 книг про те, як було насправді
08:53
Херсонська область
На Херсонщині через російські атаки поранено дев’ятьох людей
08:46
Правоохоронці за 10 днів викрили 15 схем ухилення від призову
08:21
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
08:20
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті зафіксували 202 боєзіткнення, - Генштаб
08:14
Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти
08:00
OPINION
Трамп сприймає Зеленського з очевидною алергією
07:53
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин
07:44
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями
07:40
Огляд
Вибори у Молдові
Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС
07:30
армія КНДР
"Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена
06:47
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський ракетоносій без ракет
06:39
Марк Рютте
НАТО наразі не може підтвердити участь військових КНДР у війні в Україні, - Рютте
05:56
Оновлено
Максим Буткевич
З полону РФ звільнили Максима Буткевича – співзасновника Центру прав людини ZMINA
05:07
Нідерланди
Нідерланди передадуть Україні безпілотники вартістю €42,6 млн
04:16
пневматичний пістолет постріл
В Україні подали 475,8 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю, - МВС
03:47
Латвія
Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ
03:06
підтримка ХАМАС
Bloomberg припустив, хто може очолити ХАМАС, після ліквідації ватажка руху Ях'ї Сінвара
02:28
Місячне гало та перламутрові хмари: українські полярники показали знімки неба над станцією "Академік Вернадський"
02:11
Оновлено
Україна повернула з російського полону 95 військових
00:49
наслідки ракетного удару по Одесі 18 жовтня 2024
В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено триповерхівку та приватні будинки
2024, п'ятниця
18 жовтня
23:54
Карл-Хайнц Румменігге
Керівник "Баварії" розкритикував старий формат Ліги чемпіонів
23:41
У Запоріжжі відкриттям інсталяції "Дерево пам’яті" стартував ГогольFest Покрова
22:47
МВФ
МВФ погодив виділення Україні нового траншу в розмірі $1,1 млрд
22:40
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду з питань безпеки через північнокорейські війська в РФ
22:25
росія - китай
"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ
22:11
відсутність світла
Куба залишилася без електрики через аварію на електростанції
22:05
Швейцарія
Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ не в повному обсязі: у США висловили розчарування
21:57
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські окупанти вбили понад 100 українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець
21:49
Ексклюзив
За будь-якої адміністрації роль глобального лідерства США в безпековій сфері буде скорочуватись, - політологиня Яхно
21:48
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Думаю, це чергова ІПСО, запущена Кремлем: ексголова СБУ Наливайченко про участь КНДР у війні РФ проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV