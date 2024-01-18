Премія Відповідальності 2023: лауреатам вручать унікальні статуетки, що символізують єдність

Автором статуетки Премії відповідальності 2023 є Андрій Матвійчук – архітектор, дизайнер, художник із 23-річним досвідом і засновник мистецької студії Andrew Matvichuk design studio. Десятки картин та артоб'єктів митця вже розійшлися по приватних колекціях по всьому світові. Цінності та ідея Премії відповідальності надихнули його на створення унікальної нагороди лауреатам 2023-го року:

"Статуетка символізує єдність. У її центрі – кам'яне ядро з буковинських наддністрянських скель, що представляє ідею об'єднання. Навколо цього ядра розташовані елементи, що нагадують насіння соняшника, які переплітаються, символізуючи єдність і міць українського суспільства, згуртованого спільною ідеєю відповідальності та партнерства".

З початку повномасштабного вторгнення митець долучився до війська. Проходячи службу, він не покинув свою творчість й організував майстерню у співпраці з командуванням, працював у абстрактному та експериментальному напрямах. Пан Андрій поділився думками щодо свого внеску до Премії відповідальності:

"Співпраця з Фондом родини Богдана Гаврилишина — це велика честь для мене як для громадянина, що поділяє ідеологію фонду та прагне розвитку українського громадянського суспільства. У створенні цієї нагороди я побачив можливість підкреслити роль лауреатів у формуванні нової України та важливість проєктів, створених у взаємодії".

Окрім унікальних статуеток, лауреати отримають грошову винагороду для підтримки їхніх проєктів або статутної діяльності організації. Також 10 фіналістів візьмуть участь у медійному спецпроєкті, що сприятиме поширенню найкращих історій відповідальних партнерств.

Оголошення фіналістів і лауреатів Премії відповідальності 2023 відбудеться 22 січня – у День Соборності України.

Еспресо - головний інформаційний партнер Премії.