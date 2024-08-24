Президент Польщі Дуда приїхав до України в День Незалежності
У суботу, 24 серпня, польський президент Анджей Дуда в День Незалежності України приїхав до Києва
Про це інформує канцелярія лідера Польщі.
"Розпочався візит президента Польщі Анджея Дуди до України", - зазначено в повідомленні.
Водночас у канцелярії додають, що Дуда братиме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України.
- 15 серпня президент Польщі Анджей Дуда вшанував воїнів армії УНР і поклав вінок до пам’ятника українським воякам, полеглим у польсько-радянській війні, на православному цвинтарі у варшавському районі Воля.
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