Президент Польщі вшанував воїнів армії УНР

Про це повідомила Канцелярія польського президента.

Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів армії Української Народної Республіки в межах українсько-польської акції солідарності "Полум’я Братерства" (Płomień Braterstwa), що відбувається в переддень свята Війська польського. Воїни УНР були союзниками Війська польського у боротьбі з більшовиками 1920 року.

Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Від 2018 року заходи вшанування воїнів УНР, які під час Варшавської битви спільно з поляками боролися проти більшовиків, відбуваються в рамках акції "Полум’я братерства". Це спільна ініціатива польських харцерів і українських пластунів.

Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

14 серпня, у переддень Варшавської битви, урочисті вшанування відбуваються на православному цвинтарі біля могил воїнів УНР.

Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

"Дружба і партнерство між українцями та поляками – це не даність згори й не подарунок долі, а усвідомлений вибір наших народів, зроблений після багатьох років поневірянь і випробувань. І ми рішучі у своєму виборі розвивати стратегічне партнерство між Україною і Польщею як між рівними та незалежними державами. У найскладніший для нас час російської агресії Польща прийшла на допомогу. У рік, коли російська агресія, на жаль, триває, цей вогонь братерства має особливе значення. Як і 104 роки тому, ворог залишається тим самим", – зазначив під час вшанувань тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Роман Шепеляк.

Головні урочистості з нагоди Дня Війська польського заплановані у Варшаві на 15 серпня. Одним із головних моментів урочистостей стане парад на Віслостраді.

"15 серпня будемо разом. Віддаймо шану тим, хто щодня присвячує себе служінню Батьківщині!" – зазначив Дуда у спеціальному посланні з цієї нагоди.