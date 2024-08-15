Президент Польщі вшанував воїнів армії УНР
Президент Республіки Польща Анджей Дуда поклав вінок до пам’ятника воякам УНР, полеглим у польсько-радянській війні, на православному цвинтарі у варшавському районі Воля
Про це повідомила Канцелярія польського президента.
Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів армії Української Народної Республіки в межах українсько-польської акції солідарності "Полум’я Братерства" (Płomień Braterstwa), що відбувається в переддень свята Війська польського. Воїни УНР були союзниками Війська польського у боротьбі з більшовиками 1920 року.
Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce
Від 2018 року заходи вшанування воїнів УНР, які під час Варшавської битви спільно з поляками боролися проти більшовиків, відбуваються в рамках акції "Полум’я братерства". Це спільна ініціатива польських харцерів і українських пластунів.
Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce
14 серпня, у переддень Варшавської битви, урочисті вшанування відбуваються на православному цвинтарі біля могил воїнів УНР.
Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce
"Дружба і партнерство між українцями та поляками – це не даність згори й не подарунок долі, а усвідомлений вибір наших народів, зроблений після багатьох років поневірянь і випробувань. І ми рішучі у своєму виборі розвивати стратегічне партнерство між Україною і Польщею як між рівними та незалежними державами. У найскладніший для нас час російської агресії Польща прийшла на допомогу. У рік, коли російська агресія, на жаль, триває, цей вогонь братерства має особливе значення. Як і 104 роки тому, ворог залишається тим самим", – зазначив під час вшанувань тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Роман Шепеляк.
Головні урочистості з нагоди Дня Війська польського заплановані у Варшаві на 15 серпня. Одним із головних моментів урочистостей стане парад на Віслостраді.
"15 серпня будемо разом. Віддаймо шану тим, хто щодня присвячує себе служінню Батьківщині!" – зазначив Дуда у спеціальному посланні з цієї нагоди.
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