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Причиною звільнення Борзова з посади голови ОВА могло бути відео з ТЦК, - депутатка Вінницької міськради

27 червня, 2024 четвер
09:16
Суспільство Сергій Борзов

Депутатка Вінницької міської ради Олена Верлан-Кульшенко припускає, що Сергія Борзова звільнили з посади очільника обласної військової адміністрації через відео з ТЦК

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Вінниччина декілька днів до того обговорювала відео, яке було у соціальних мережах по виступу пана Борзова на одній із заправок. Відео було змонтоване, зрозуміло, відео було спеціально записане, але на цьому відео показано, як пан Борзов закликає ТЦК, які вручають чотирьох хлопцям на заправці повістки, тому що у цих хлопців виникла словесна перепалка з паном Борзовим. Тому на Вінниччині спочатку ширилися чутки стосовно даного відео і того, що воно пішло далі на рівень державного управління, на рівень Кабміну й обговорення поведінки пана Борзова, а вже після того з'явився допис про стан його здоров'я", - розповіла Верлан-Кульшенко.

Також повідомляється, що на відео з вже колишнім очільником ОВА був заступник голови Тульчинської районної державної адміністрації Пилип Хоменко, якого ще у лютого ДБР затримало за підозрою у вимаганні хабаря в розмірі $4000.

"Питання дуже жваво обговорюється в колах, бо про стан здоров'я Борзова, про те, що він хворий на серце, дізналися люди після відео. Одним із таких чуттєвих, якщо можна так сказати, був допис його дружини Ірини Борзової про те, що вона перебуває біля хворого чоловіка й активно його підтримує. Він зліг, натомість у цей же день змінився його статус з голови військової адміністрації на голову олімпійського комітету Вінницької області. Що теж викликало певні меми, якщо людина важко хвора, то як він буде займатися спортом",  - сказала депутатка Вінницької міської ради.

На питання, чи може бути відео сфабрикованим, вона відповіла: "Те, що відео монтувалося і було централізовано зроблено - це однозначно, проте пан Борзов не актор, який відіграв свою роль, він вів ту лінію поведінки, яка була йому властива і саме це було підкреслено на тому відео. Хоча, звісно, воно виглядає хорошим монтажем з чіткими елементами, якщо прослідкувати, то видно як поетапно знімалося, ніде немає, скажемо, складності стосовно ідентифікації тієї лінії поведінки, яку демонстрував Борзов".

Верлан-Кульшенко вважає, що представники ТЦК теж мають бути відсторонені: "Тому що приїзд на телефонний дзвінок, вручення повісток причому це виглядає дуже чітко, спеціалізовано на відео". 

"Другий момент, що вчора в ряді громадських спільнот прозвучала фраза і про відсторонення не тільки пана Борзова, але і про написання петиції стосовно Ірини Борзової, тому що в цьому випадку мова ведеться про те, що недовіра в цілому існує дуже до родини", - розповіла депутатка Вінницької міської ради й додала, що до цієї посади Борзов працював у тестя Наума Борулі, який є давнім творчим партнером, соратником президента Володимира Зеленського і має російський паспорт.

Що передувало

25 червня стало відомо, що Сергій Борзов залишає посаду голови Вінницької обласної військової (державної) адміністрації. На засіданні Кабмін ухвалив розпорядження, відповідний указ з підписом президента України Володимира Зеленського зʼявився на сайті ОП.

Водночас сам Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя: "4 роки на посаді, 2.5 роки з яких - у стані війни. Вінничани гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, президенту. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч".

У розмові з депутаткою Вінницької міської ради Оленою Верлан-Кульшенко йдеться про відео опубліковане у соцмережах.

Теги:
політика
Вінниця
Володимир Зеленський
Вінниччина
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