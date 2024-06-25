Кабмін підтримав звільнення голови Вінницької ОВА. Борзов пояснив, чому йде з посади

Про це повідомляє "Уряд online" у Telegram.

На засіданні 25 червня Кабмін ухвалив розпорядження звільнити Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової (державної) адміністрації.

Водночас Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя.

"4 роки на посаді, 2.5 роки з яких — у стані війни. Вінничани гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, президенту. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", - написав Борзов.