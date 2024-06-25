Кабмін підтримав звільнення голови Вінницької ОВА. Борзов пояснив, чому йде з посади
У вівторок, 25 червня, стало відомо, що Сергій Борзов залишає посаду голови Вінницької ОВА
Про це повідомляє "Уряд online" у Telegram.
На засіданні 25 червня Кабмін ухвалив розпорядження звільнити Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної військової (державної) адміністрації.
Водночас Борзов у своєму Telegram-каналі повідомив, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя.
"4 роки на посаді, 2.5 роки з яких — у стані війни. Вінничани гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, президенту. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", - написав Борзов.
- Кабінет Міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
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