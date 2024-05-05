"Прилетить туди - нічого страшного". Одеська поліцейська потрапила в скандал, прокоментувавши в соцмережах чергування на Великдень

Відео з’явилось в одному з одеських Telegram-каналів.

У ньому правоохорониця обурилася необхідністю чергувати у церкві на Великдень.

"Навіщо цю церкву охороняти, там від сили людей 30, ну прилетить туди і що, нічого страшного, це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30", - зухвало прокоментувала у відео поліцейська, використовуючи нецензурну лексику.

На ситуацію відреагували у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що відео виявили під час моніторингу соцмереж, його правоохорониця надіслала друзям у приватну групу, але скоро воно стало "надбанням пабліків".

"Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - відреагувало на інцидент керівництво Нацполіції Одещини.