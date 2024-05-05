"Прилетить туди - нічого страшного". Одеська поліцейська потрапила в скандал, прокоментувавши в соцмережах чергування на Великдень
Поліцейська із Одеси, яка чергує на Великдень, записала відео, у якому обурилась, що має охороняти церкву та заявила, що "нічого страшного", якщо туди "прилетить"
Відео з’явилось в одному з одеських Telegram-каналів.
У ньому правоохорониця обурилася необхідністю чергувати у церкві на Великдень.
"Навіщо цю церкву охороняти, там від сили людей 30, ну прилетить туди і що, нічого страшного, це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30", - зухвало прокоментувала у відео поліцейська, використовуючи нецензурну лексику.
На ситуацію відреагували у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Зазначається, що відео виявили під час моніторингу соцмереж, його правоохорониця надіслала друзям у приватну групу, але скоро воно стало "надбанням пабліків".
"Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому", - відреагувало на інцидент керівництво Нацполіції Одещини.
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