Припинення вчинення консульських дій щодо українських чоловіків, які перебувають за кордоном - пряме порушення Конституції, - Княжицький

Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький.

За його словами, перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга доручив консулам порушувати закон: держава заборонила надавати послуги, на які мають права громадяни України за Конституцією. І це жодним чином не допоможе мобілізації.

"Хто поїде воювати за країну, якщо вона сама порушує основні засадничі принципи демократії і верховенство права? Українська влада викидає тих, хто перебуває зараз за межами держави, штовхаючи їх отримувати іноземні паспорти”, - наголошує політик.

Разом з тим він наполягає, що всі громадяни України призовного віку, якщо вони не мають бронювання чи обмежень за станом здоров'я, повинні служити в армії, коли країні загрожує небезпека.

Але для заохочення йти до війська існує безліч інших способів: від грамотного рекрутингу, підтримки військовослужбовців місцевими громадами до відкритого діалогу із суспільством і збільшення довіри до дій влади.

"Ситуація з припиненням надання чоловікам призовного віку консульських послуг знищує таку довіру: ефекту від цих дій ніякого, а шкоди дуже багато", - резюмує політик.