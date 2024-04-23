Припинення вчинення консульських дій щодо українських чоловіків, які перебувають за кордоном - пряме порушення Конституції, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький заявив, що припинення вчинення консульських дій щодо українських чоловіків, які перебувають за кордоном є прямим порушенням Конституції
Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький.
За його словами, перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга доручив консулам порушувати закон: держава заборонила надавати послуги, на які мають права громадяни України за Конституцією. І це жодним чином не допоможе мобілізації.
"Хто поїде воювати за країну, якщо вона сама порушує основні засадничі принципи демократії і верховенство права? Українська влада викидає тих, хто перебуває зараз за межами держави, штовхаючи їх отримувати іноземні паспорти”, - наголошує політик.
Разом з тим він наполягає, що всі громадяни України призовного віку, якщо вони не мають бронювання чи обмежень за станом здоров'я, повинні служити в армії, коли країні загрожує небезпека.
Але для заохочення йти до війська існує безліч інших способів: від грамотного рекрутингу, підтримки військовослужбовців місцевими громадами до відкритого діалогу із суспільством і збільшення довіри до дій влади.
"Ситуація з припиненням надання чоловікам призовного віку консульських послуг знищує таку довіру: ефекту від цих дій ніякого, а шкоди дуже багато", - резюмує політик.
- 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
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