Профільний комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ідею з ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизації видачі гральної ліцензії у сфері азартних ігор запропонувало Мінцифри.

"Дякую комітету і його голові Данилу Гетманцеву за підтримку. Тепер законопроєкт № 9256 очікує на перше читання, сподіваюся на підтримку народних депутатів і в сесійній залі", - написав Федоров.

Він наголосив, що це важливий антикорупційний законопроєкт, оскільки у разі його прийняття з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник: процеси автоматизують та визначать для них чіткі критерії.

Довідково. КРАІЛ - це український державний регулятор, що займається ліцензуванням та регулюванням азартних ігор в Україні. Йдеться про наземні казино, онлайн-казино, букмекери офлайн та онлайн, зали гральних автоматів, онлайн-покер та лотереї. Постанову про його створення у вересні 2020 року ухвалив Кабмін.

У березні 2021 року регулятор видав першу ліцензію онлайн-казино.