Прогнозую з 17 липня масову розсилку повісток Укрпоштою та активізацію перевірки документів на вулиці, - адвокатка Тарасенко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На сьогодні жодного рішення про електронні повістки не існує. Ми знали, що з 17 липня у ТЦК та СП буде можливість і право повістки направляти поштою. Питання було лише у тому, куди саме направляти повістки. Тому і була запроваджена ця процедура щодо уточнення даних, щоб буда інформація про фактичне місце проживання призовника чи військовозобов'язаного. Формування повісток через реєстр та їх роздруківка є зменшенням навантаження на руки працівників ТЦК та СП, але це ніяк не впливає на процедуру направлення та отримання повісток особам, які перебувають на військовому обліку", - пояснила адвокатка.

За її словами, до 17 липня у нас не була нормативно закріплена можливість направляти повістки поштою, відповідно, не було правила про те, чи вважається повістка врученою, якщо людина фактично її не отримала на руки.

"З 17 липня ситуація змінюється. Навіть якщо людина фізично не отримала повістку, бо там не проживає, або відмовилася її отримувати, то з юридичної точки зору повістка буде вважатися врученою. Тому військовозобов'язаних і призовників зобов'язали повідомити, де вони проживають. Якщо вони не виконали свій обов'язок, не повідомили своє місце проживання, то самі винні, що не дізналися про направлену їм повістку. Нормативного регулювання, що щось зміниться, наприклад, на блокпостах з 17 липня, немає. Можливість здійснювати адміністративне затримання, перевіряти на вулицях військово-облікові документи у нас діє і на сьогодні. Прогнозується, що така активність підвищиться, бо два місяці дали всім на врегулювання проблем та уточнення даних. Я прогнозую масову розсилку повісток Укрпоштою, це буде неодмінно, і, можливо, активізується перевірка документів на вулиці", - резюмувала Дар’я Тарасенко.