ТЦК зможуть формувати повістки за даними з реєстру "Оберіг" і затверджувати електронним підписом
Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Згідно з постановою, ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
"Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві наголошують, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився - повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.
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