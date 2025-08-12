"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків

Про це повідомляє "Ми - Україна".

Володимир Зеленський поінформував, що доручив уряду і військовому командуванню спростити можливість перетину державного кордону для молодих українців.

"На цей час є обмеження до 18 років на кордоні, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в Україні, реалізуватись у навчанні", - наголосив президент.