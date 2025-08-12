"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
Президент Володимир Зеленський 12 серпня повідомив, що доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків та підвищити вікове обмеження до 22 років
Про це повідомляє "Ми - Україна".
Володимир Зеленський поінформував, що доручив уряду і військовому командуванню спростити можливість перетину державного кордону для молодих українців.
"На цей час є обмеження до 18 років на кордоні, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в Україні, реалізуватись у навчанні", - наголосив президент.
- 19 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розглядає можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 25 років.
