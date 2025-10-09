Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту

Зіновія Воронович
9 жовтня, 2025 четвер
16:04
Суспільство Укроборонпром

Через дефіцит кадрів  підприємствам оборонно-промислового комплексу дозволили брати на роботу і тимчасово бронювати військовозобов’язаних, які не мають належно оформлених військово-облікових документів або навіть перебувають у розшуку 

Це передбачено законопроєктом№13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану", який Верховна Рада ухвалила 9 вересня.

Цей законопроєкт вносить зміни до законів "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", які передбачають дозволяють оборонним підприємства брати на роботу та бронювати на термін до 45 днів чоловіків, які мають проблеми з військово-обліковими документами.

У проєкті закону, оприлюдненому на сайті Верховної Ради, передбачено, що  бронювати працівників, які не мають належно-оформлених військово-облікових документів, на термін до 45 днів можуть  "підприємства, установ і організації, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу".  Однак за даними нардепа Олексія Гончаренка, перед голосуванням у другому читанні "критично важливі" підприємства вилучили з документа.

"Тобто законопроєкт дозволяє бронювати на 45 днів людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, тільки в оборонній сфері. Просто бардак. А чому не залишити критичні підприємства. Хіба там не важливо це?”, – пише Олексій Гончаренко.

Тимчасово бронювати можна навіть тих, хто у розшуку

Відповідно до оприлюдненого на сайті ВРУ  законопроєкту, підприємства у сфері оборонно-промислового комплексу з метою усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили матимуть право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не стоїть на обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів на випробувальний термін. При цьому такий працівник підлягає бронюванню, але на період не більше, ніж на 45 днів. До слова, тимчасово бронювати можна навіть тих, хто перебуває у розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України). 

За 45 днів працівник, який проходить випробувальний термін, повинен привести до ладу свої військово-облікові документи та стати на облік, якщо він на ньому не стояв досі.  Якщо за цей час працівник не оформив належним чином військово-облікові документи, це може стати підставою для звільнення. При цьому встановлено, що на час воєнного стану випробувальний термін не може перевищувати 45 днів.

При цьому один військовозобов’язаний може скористатись тимчасовим бронюванням лише раз на рік. Це унеможливлює випадки, коли один працівник кілька разів поспіль користуватиметься тимчасовим бронюванням на різних підприємствах.

Юристи ВРУ кажуть про нівелювання принципу рівності перед законом

У Головному юридичному управлінні вважають, що передбачену у законопроєкті тимчасове бронювання порушників мобілізаційного законодавства є механізм "спеціальної амністії", який  знівелює гарантований статтею 24 Конституції України принцип рівності перед законом.

"Зазначене коло військовозобов’язаних є фактично тими особами, які порушили законодавство про військовий облік або мобілізаційну підготовку та мобілізацію і, як наслідок, щодо таких осіб повинно розглядатися питання про їх притягнення до адміністративної (статті 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або кримінальної (стаття 337 Кримінального кодексу України) відповідальності, – йдеться у висновку управління. – За такого законодавчого підходу, коли законом “дозволяється"  як виняток для підприємств, установ, організацій, які є критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, приймати на роботу та відповідно бронювати таких осіб, прийняття яких на інші підприємства, установи, організації відповідно до закону не може бути здійснено, оскільки це буде порушенням законодавства, відбудеться певне нівелювання ролі юридичної відповідальності за вказані правопорушення, що, на нашу думку, не сприятиме належному функціонуванню механізму правового регулювання відповідних суспільних відносин, а також мож негативно вплинути на забезпечення виконання громадянами правових приписів щодо правил військового обліку та процесу мобілізації".  

Також вони зауважують, що тимчасове бронювання відбуватиметься незалежно від кількості заброньованих працівників на підприємтві.

Теги:
Статті
Новини
Україна
Верховна Рада
ВРУ
мобілізація
Воєнний стан
оборона та безпека
